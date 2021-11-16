В московскую штаб-квартиру «лимоновцев» пришли с обыском. Более 20 человек задержали

Полиция пришла с обыском в московскую штаб-квартиру незарегистрированной партии «Другая Россия Эдуарда Лимонова». Об этом говорится в сообщении на сайте партии, опубликованном вечером 15 ноября.

«В бункер московских нацболов* (запрещенная в России партия) пришли силовики с обыском. Сегодня там проходит еженедельное партийное собрание. Находящиеся в бункере активисты успели сообщить о приходе полиции, после чего перестали выходить на связь», — говорится в тексте.

В сообщении говорится, что задержанных увезли в Тверской ОВД. Член политсовета партии Кирилл Имашев заявил, что во время обыска его били по лицу в отдельной комнате.