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В московскую штаб-квартиру «лимоновцев» пришли с обыском. Более 20 человек задержали

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Полиция пришла с обыском в московскую штаб-квартиру незарегистрированной партии «Другая Россия Эдуарда Лимонова». Об этом говорится в сообщении на сайте партии, опубликованном вечером 15 ноября.

«В бункер московских нацболов* (запрещенная в России партия) пришли силовики с обыском. Сегодня там проходит еженедельное партийное собрание. Находящиеся в бункере активисты успели сообщить о приходе полиции, после чего перестали выходить на связь», — говорится в тексте.

В сообщении говорится, что задержанных увезли в Тверской ОВД. Член политсовета партии Кирилл Имашев заявил, что во время обыска его били по лицу в отдельной комнате.

По данным SOTA, задержали более 20 человек, в том числе координаторов партии Ольгу Шалину, Михаила Акселя и Кирилла Имашева, двоих уже отпустили. Искали якобы нелегальных мигрантов и оружие, сообщает телеграм-канал.

Ранее в отношении одного из руководителей «Другой России» Андрея Дмитриева составили протокол за демонстрацию запрещенной символики. Его задержали после акции в честь годовщины Октябрьской революции. При этом официально символика партии не запрещена — просто не зарегистрирована.

*Национал-большевистская партия (НБП) была запрещена летом 2007 года. Организация была учреждена в 1993 году. После запрета нацболы неоднократно пытались зарегистрировать партию «Другая Россия», но так же безуспешно.

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Комментарии (2)

alexadmin
Нацболы, прячущие нелегальных мигрантов - феерическая картина.
Иван 2пырьев
А к Милоновцам никто не пришел?
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