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Гостиный двор засиял. Петербург готовится к Новому году

Гостиный двор получил новогоднюю подсветку

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Фото: автор Андрей Бок/Фонтанка.ру
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Петербург начали украшать к новогодним торжествам. Вечером 15 ноября синим окрасился Гостиный двор, получивший праздничную подсветку.

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Ранее в городе заметили первую наряженную елку. Украшенное к предстоящим праздникам дерево поставили накануне около гипермаркета «О'Кей» на Богатырском проспекте.

Напомним, в Петербурге разработали брендбук, в котором даны рекомендации бизнесу по наружному украшению к зимним празднествам. В конце сентября–начале октября Смольный объявил конкурсы на новогоднее оформление города.

Фото: автор Андрей Бок/Фонтанка.ру

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Комментарии (2)

262224921
Колонны украшены QR - кодами ?
Fenomen
При нынешней погоде - ни к селу, ни к городу, как говорится.
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