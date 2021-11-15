Гостиный двор засиял. Петербург готовится к Новому году

Петербург начали украшать к новогодним торжествам. Вечером 15 ноября синим окрасился Гостиный двор, получивший праздничную подсветку.
Ранее в городе заметили первую наряженную елку. Украшенное к предстоящим праздникам дерево поставили накануне около гипермаркета «О'Кей» на Богатырском проспекте.
Напомним, в Петербурге разработали брендбук, в котором даны рекомендации бизнесу по наружному украшению к зимним празднествам. В конце сентября–начале октября Смольный объявил конкурсы на новогоднее оформление города.