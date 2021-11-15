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Пьяная драка и закономерный итог. В Петербурге четверо получили от 7 до 9 лет колонии за то, что до смерти избили прохожего в Шушарах

В Петербурге осудили мужчин, которые насмерть забили человека в Шушарах

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Пушкинский райсуд Петербурга вынес приговор в отношении участников массовой драки, которые насмерть забили человека в Шушарах. Об этом 15 ноября сообщает объединенная пресс-служба судов города.

Инцидент произошел утром 10 октября 2020 года на территории Ленсоветовского. Четверо пьяных молодых людей спровоцировали конфликт с прохожим и серьезно его избили, а также прыгнули ногами ему на голову. Мужчина умер на месте.

Все четверо признали свою вину и раскаялись, но от наказания это не спасло. Суд приговорил двоих к 9 и 8,5 годам колонии строгого режима. А еще двое, которые на момент совершения преступления были несовершеннолетними, получили по 7 лет колонии общего режима.

«Фонтанка» писала, что в ночь с 13 на 14 ноября 2021 года на территории Ленсоветовского произошла поножовщина. Все трое участников оказались в больнице.

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Комментарии (2)

муматор
за умышленное убийство в группе от 7 до 9 лет, мда.
Kostyn
Самые самые районы где можно просто "выхватить" за прогулку в темное время суток - Красносельский, Колпинский, Петродворцовый и еще когда то Кронштадтский, но сейчас там спокойно стало.
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