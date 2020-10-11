Подростки получили уголовное дело после драки с прохожим в Шушарах. Мужчину забили насмерть

Уголовное дело по факту убийства возбудили в отношении шестерых молодых людей, избивших мужчину в посёлке Ленсоветовский. Как стало известно «Фонтанке» 11 октября, решение о том, что подросткам придётся ответить за смерть человека в массовой драке, в полиции Пушкинского района Петербурга приняли накануне.



К правоохранителям очевидцы обратились 10 октября около 6 утра. Прибывший наряд обнаружил, что компания знакомых избивает 43-летнего местного жителя. Их задержали у соседних домов. Старшему оказалось 27 лет, пятерым его знакомым — от 17 до 19 лет. Всех доставили в полицию, четверых из компании поместили в изолятор временного содержания. Они были пьяны.