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11.10.2020 11:42
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Подростки получили уголовное дело после драки с прохожим в Шушарах. Мужчину забили насмерть

Уголовное дело по факту убийства возбудили в отношении шестерых молодых людей, избивших мужчину в посёлке Ленсоветовский. Как стало известно «Фонтанке» 11 октября, решение о том, что подросткам придётся ответить за смерть человека в массовой драке, в полиции Пушкинского района Петербурга приняли накануне.

К правоохранителям очевидцы обратились 10 октября около 6 утра. Прибывший наряд обнаружил, что компания знакомых избивает 43-летнего местного жителя. Их задержали у соседних домов. Старшему оказалось 27 лет, пятерым его знакомым — от 17 до 19 лет. Всех доставили в полицию, четверых из компании поместили в изолятор временного содержания. Они были пьяны.

На месте драки изъяли четыре банки пива, снеки, одежду.

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Комментарии (8)

Obseerv
Это считается дракой? Да это в лучшем случае - убийство по неосторожности, чтобы один навалял шестерым, это только в кино бывает!
ProstoyChelovek
27 лет, 19 лет - подростки?! Дееспособные скоты, вроде бы.
Фонтанка, а вы можете информировать об этом деле и дальше? Хотелось бы понимания, сколько дадут им. Явно же больше, чем Кокорину и компании.
bluxer
Старое доброе ультранасилие.
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