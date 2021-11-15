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В Шушарах конфликт а-ля «дай закурить» решали с помощью ножей. В больницу попали все трое

Трех человек госпитализировали с ножевыми ранениями после драки в Шушарах

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В Пушкинском районе подрались трое с ножами. Скорая развезла оппонентов по больницам.

Как стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 15 ноября, сообщение о раненом в крови после драки в поселке Шушары на территории Ленсоветовского поступило в полицию в ночь с 13 на 14 ноября. Наряд полиции, который прибыл на место, выяснил, что у дома 15 трое с ножами выясняли отношения в бытовом конфликте.

В НИИ скорой помощи увезли с ранениями в ногу двоих — 37-летнего уроженца Нижнего Новгорода и 30-летнего жителя Петербурга. В горбольницу № 26 доставили 33-летнего сотрудника компании по ремонту автомобилей с ножевой раной в грудь.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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Комментарии (8)

_13
«В горбольницу № 26 доставили 33-летнего сотрудника компании по ремонту автомобилей с ножевой раной В ГРУДЬ».
«Раной в грудь» - это как?
Рана чего? Рана груди, а не «в грудь». Ещё лучше - «…с ножевым ранением груди».
261847251
Посёлок Шушары и Ленсоветовский - это разные населённые пункты, располагающиеся на территории МО "Шушары".
Alex000
Это ещё так, цветочки. Бытовуха будет нарастать в градусе и количестве по мере дальнейшего роста уровня стресса и падения уровня жизни.
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