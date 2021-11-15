В Шушарах конфликт а-ля «дай закурить» решали с помощью ножей. В больницу попали все трое

В Пушкинском районе подрались трое с ножами. Скорая развезла оппонентов по больницам.



Как стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 15 ноября, сообщение о раненом в крови после драки в поселке Шушары на территории Ленсоветовского поступило в полицию в ночь с 13 на 14 ноября. Наряд полиции, который прибыл на место, выяснил, что у дома 15 трое с ножами выясняли отношения в бытовом конфликте.

