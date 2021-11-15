В России к середине ноября потухли все лесные пожары

МЧС России отчиталось о том, что в стране к середине ноября не осталось очагов лесных пожаров — все локализовано.



«Лесопожарная обстановка стабилизирована», — заявил 15 ноября собеседник РИА Новости. И добавил, что «действующие очаги природных пожаров отсутствуют».



Напомним, ранее президент США раскритиковал российского лидера Владимира Путина, заявив, что в стране климатические проблемы, а данных об их решении нет. «У него буквально горит тундра», — сказал Джо Байден. При этом многие посчитали, что он ошибся и имел в виду тайгу. В Кремле главу Белого дома попросили обратить внимание на проблемы в США.

