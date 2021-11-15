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«Белавиа» перестанет возить беженцев из Дубая

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«Белавиа» по решению властей ОАЭ не будет больше перевозить мигрантов рейсами из Дубая.

«С 14.11.2021 граждане Афганистана, Ирака, Йемена, Сирии не будут приниматься к перевозке на рейсах, следующих из Дубая в Беларусь», — сообщается 15 ноября на сайте белорусской авиакомпании.

В «Белавиа» пообещали вернуть деньги за билеты всем, кого затронул запрет.

На прошлой неделе белорусский перевозчик объявил о том, что прекращает рейсы для мигрантов из Турции.

Караван беженцев двинулся к белорусско-польской границе 8 ноября, а к середине дня добрался до ЕС. Польша и Литва стянули к границе войска. Евросоюз готовит совместное заявление по ситуации на границе. По версии ЕС, «Белавиа» причастна к завозу мигрантов.

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Комментарии (6)

Dim22
Арабы поумней оказались
O-o!
Да ладно! А откуда будут возить, куда там еще Белавиа пускают?! Детский сад, бульбофюрер велит - на руках принесут или морем довезут, у их царька не забалуешь!
jump
Пусть беженец в РФ возят . Здесь никто к границам не заставит бежать. Всем работа найдется и жилье. НУ а то что ножами резать будут - ну а что вы хотели? Этож Россия.
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