Один нарушитель на 600 метров. В Смольном рассказали, сколько баров опечатали за ночь

Как сообщили «Фонтанке» в комитете по контролю за имуществом, в ночь на 14 ноября проверке подверглись питейно-развлекательные заведения в центре города. Нарушителей коронавирусных ограничений искали с десяти часов вечера до трёх часов ночи.



Внимание сосредоточили на Малой Морской. На улице, которая немногим длиннее 600 метров, обошли шесть заведений. В основном заглядывали в рестораны, но не прошли дальше дверей — все исправно не работали. Баров в списке два, в одном задержались.



В караоке Music Bar на Малой Морской, 11, несмотря на запрет, встречали гостей и курили кальяны без разметки о социальной дистанции. Сотрудники комитета составили протокол осмотра, следователи изъяли кассовый аппарат, клуб опечатан.

