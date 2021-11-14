Один нарушитель на 600 метров. В Смольном рассказали, сколько баров опечатали за ночь

Как сообщили «Фонтанке» в комитете по контролю за имуществом, в ночь на 14 ноября проверке подверглись питейно-развлекательные заведения в центре города. Нарушителей коронавирусных ограничений искали с десяти часов вечера до трёх часов ночи.
Внимание сосредоточили на Малой Морской. На улице, которая немногим длиннее 600 метров, обошли шесть заведений. В основном заглядывали в рестораны, но не прошли дальше дверей — все исправно не работали. Баров в списке два, в одном задержались.
В караоке Music Bar на Малой Морской, 11, несмотря на запрет, встречали гостей и курили кальяны без разметки о социальной дистанции. Сотрудники комитета составили протокол осмотра, следователи изъяли кассовый аппарат, клуб опечатан.
Проконтролировав, как не работают соседние заведения, проверяющие сменили локацию и точечно проверили Садовую. На нарушении застали High Five Bar. В протоколе отметили гостей, отсутствие масок, разметки и журналов о термометрии и дезинфекции. Бар, который в своих соцсетях обещал вернуться после локдауна и наверстать упущенное, опечатан.
С 8 ноября общепиту разрешено вернуться к работе, но только до 23:00. Губернатор Петербурга Александр Беглов разрешил горожанам сидеть в ресторанах до полуночи. Дополнительный час, как сообщалось, внесут в в «методичку» для бизнеса по соблюдению ковид-ограничений. QR-коды пока не требуют.