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Один нарушитель на 600 метров. В Смольном рассказали, сколько баров опечатали за ночь

Два бара опечатали в ходе антиковидного рейда в центре Петербурга

«Комендантский час» для общепита в Петербурге разрешено сдвинуть, но очередной ночной рейд не обошёлся без нарушителей. До утра не дожили два бара.

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Как сообщили «Фонтанке» в комитете по контролю за имуществом, в ночь на 14 ноября проверке подверглись питейно-развлекательные заведения в центре города. Нарушителей коронавирусных ограничений искали с десяти часов вечера до трёх часов ночи.

Внимание сосредоточили на Малой Морской. На улице, которая немногим длиннее 600 метров, обошли шесть заведений. В основном заглядывали в рестораны, но не прошли дальше дверей — все исправно не работали. Баров в списке два, в одном задержались.

В караоке Music Bar на Малой Морской, 11, несмотря на запрет, встречали гостей и курили кальяны без разметки о социальной дистанции. Сотрудники комитета составили протокол осмотра, следователи изъяли кассовый аппарат, клуб опечатан.

Проконтролировав, как не работают соседние заведения, проверяющие сменили локацию и точечно проверили Садовую. На нарушении застали High Five Bar. В протоколе отметили гостей, отсутствие масок, разметки и журналов о термометрии и дезинфекции. Бар, который в своих соцсетях обещал вернуться после локдауна и наверстать упущенное, опечатан.

С 8 ноября общепиту разрешено вернуться к работе, но только до 23:00. Губернатор Петербурга Александр Беглов разрешил горожанам сидеть в ресторанах до полуночи. Дополнительный час, как сообщалось, внесут в в «методичку» для бизнеса по соблюдению ковид-ограничений. QR-коды пока не требуют.

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Комментарии (5)

Pinta
Заботливый росзверьнадзор
Teknox
Так а насколько это повлияло на распространение коронавируса?
TresAmigos
Ага, М11 наверное послушно закрылся:) зачем украли кассовый аппарат то?)
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