Общее число привитых от ковида в Петербурге перевалило за 2 млн человек

В 15 городских и трёх федеральных стационарах в Петербурге на лечении находятся 7 573 пациента с COVID-19 и пневмониями, из них 368 поступили за истекшие сутки, говорится 14 ноября в эпидемиологической справке Смольного. Это на 116 человек меньше, чем было госпитализировано накануне.

Прививку первым компонентом вакцины сделали 16 251 человек, завершили вакцинацию 15 811. Общее число полностью привитых против коронавируса в Петербурге составило 2 014 848.



Напомним, в стране за минувшие сутки выявлено 38 823 новых случая COVID-19 в 85 регионах, число летальных исходов в целом по России снизилось: 1 219 против 1 241 13 ноября. В Петербурге выявлено 3 144 новых заболевших коронавирусом. Умерли 80 человек (это на 10 больше, чем накануне), выздоровели 1 575 человек.

