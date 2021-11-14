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Общее число привитых от ковида в Петербурге перевалило за 2 млн человек

За сутки в городе госпитализированы 368 пациентов с пневмонией и коронавирусом.

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В 15 городских и трёх федеральных стационарах в Петербурге на лечении находятся 7 573 пациента с COVID-19 и пневмониями, из них 368 поступили за истекшие сутки, говорится 14 ноября в эпидемиологической справке Смольного. Это на 116 человек меньше, чем было госпитализировано накануне.

Прививку первым компонентом вакцины сделали 16 251 человек, завершили вакцинацию 15 811. Общее число полностью привитых против коронавируса в Петербурге составило 2 014 848.

Напомним, в стране за минувшие сутки выявлено 38 823 новых случая COVID-19 в 85 регионах, число летальных исходов в целом по России снизилось: 1 219 против 1 241 13 ноября. В Петербурге выявлено 3 144 новых заболевших коронавирусом. Умерли 80 человек (это на 10 больше, чем накануне), выздоровели 1 575 человек.

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Комментарии (55)

4u6uc
ну в переди ещё столько же... а вакцинируют уже больше года XD
FontankaReader
На заметку: для уханьского типа короны надо было вакцинировать 60-65% людей (для остановки эпидемии). У "дельты" выше R0, для нее надо вакцинировать 80-85%, чтобы остановить эпидемию. При 5.4 млн населения в городе привить надо 4.3-4.6млн человек. И не просто привить, а иметь 4.3-4.6 с актуальным иммунитетом, т.е. привитых не далее, как пол-года назад.
shutnik78
а чего не 5 млн? статистике всё равно... гонят "рабов" в лице бюджетников на мед опыты... и довольны..
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