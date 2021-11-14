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РИА Новости: Нурмагомедов проходит по уголовному делу как свидетель

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В Следственном управлении СК по Дагестану бойца ММА Усмана Нурмагомедова рассматривают как свидетеля в деле о наезде на полицейского. Об этом 14 ноября сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«На Усмана не будут представлять [материалы в суд]. Он свидетель, никакую меру пресечения или принуждения не применяли», — рассказал собеседник агентства.

После инцидента Усмана Нурмагомедова (двоюродного брата бывшего чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова) и его друга Камала Идрисова доставили в столицу Дагестана для дальнейшего разбирательства. При этом сам Усман постил фото в своем Instagram и утверждал, что он в спортзале. Позже СМИ обнаружили, что снимки, судя по всему, сделаны в Махачкале днем ранее. Глава СК Александр Бастрыкин дал отдельное поручение по уголовному делу — установить все обстоятельства в кратчайшие сроки.

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Комментарии (7)

azul
Трусливые вруны:(
265846099
Республики рулят!!!
Дядя Бо
Кто бы сомневался...
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