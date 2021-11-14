РИА Новости: Нурмагомедов проходит по уголовному делу как свидетель

В Следственном управлении СК по Дагестану бойца ММА Усмана Нурмагомедова рассматривают как свидетеля в деле о наезде на полицейского. Об этом 14 ноября сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.



«На Усмана не будут представлять [материалы в суд]. Он свидетель, никакую меру пресечения или принуждения не применяли», — рассказал собеседник агентства.



После инцидента Усмана Нурмагомедова (двоюродного брата бывшего чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова) и его друга Камала Идрисова доставили в столицу Дагестана для дальнейшего разбирательства. При этом сам Усман постил фото в своем Instagram и утверждал, что он в спортзале. Позже СМИ обнаружили, что снимки, судя по всему, сделаны в Махачкале днем ранее. Глава СК Александр Бастрыкин дал отдельное поручение по уголовному делу — установить все обстоятельства в кратчайшие сроки.