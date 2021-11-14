Трое медиков из ЕАО, которые пытались уволиться из-за принудительной вакцинации, заболели ковидом

Трое медиков из города Облучье Еврейской автономной области, которые едва не уволились из-за обязательной вакцинации против коронавируса, заразились этим вирусом. Между протестом против вакцинации и положительным тестом не прошло и недели. Об этом 14 ноября сообщил департамент здравоохранения правительства Еврейской АО в своем аккаунте в Instagram.



В посте не уточняется, могли ли быть работники скорой помощи Облучья уже заражены коронавирусом в момент конфликта из-за отказа от вакцинации, но подробно изложена хронология событий.

