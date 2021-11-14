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Трое медиков из ЕАО, которые пытались уволиться из-за принудительной вакцинации, заболели ковидом

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Трое медиков из города Облучье Еврейской автономной области, которые едва не уволились из-за обязательной вакцинации против коронавируса, заразились этим вирусом. Между протестом против вакцинации и положительным тестом не прошло и недели. Об этом 14 ноября сообщил департамент здравоохранения правительства Еврейской АО в своем аккаунте в Instagram.

В посте не уточняется, могли ли быть работники скорой помощи Облучья уже заражены коронавирусом в момент конфликта из-за отказа от вакцинации, но подробно изложена хронология событий.

Заявления от сотрудников Облученского и Пашковского филиалов «Станции скорой медицинской помощи» об увольнении из-за их отказа от вакцинации от COVID-19 поступили на имя главврача станции 1 ноября. А 5 ноября в Облученской районной больнице прошла встреча медицинского руководства с облученскими и пашковскими сотрудниками скорой. Стороны договорились, что медики пройдут осмотр терапевта и инфекциониста. Заявления об увольнении были отозваны на следующий день. В тот же день, 6 ноября, 17 сотрудников прошли осмотр, а трое получили положительный анализ на COVID-19.

Комментируя попытку сотрудников скорой помощи ЕАО уволиться, чтобы не делать прививки, профессор Петр Чумаков назвал средний медперсонал «людьми полуграмотными». Это спровоцировало флешмоб среди медсестер и акушерок, которых слова Чумакова возмутили. Дискуссия продолжилась на сайте «Фонтанки». Профессор Чумаков уточнил, что именно имел в виду, говоря о «полуграмотности» медиков.

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Комментарии (30)

Хауаю
Они получили +ПЦР во время осмотра, не чувствуя себя больными (перенося бессимптомно) или реально заболели?
Если не заболеют, значит есть-таки у них иммунитет.
Писали, что будут проверять наличие антител, т.е наличие иммунитета. В этом же вопрос был.
Ref
Люди явно сильно переживали произошедшую ситуацию, а сильный стресс угнетает иммунную систему и ослабляет весь организм в целом. Вполне вероятная ситуация. Плюс их таскали по всяким инстанциям и комиссиям.
Константа
Глава департамента такой: Бебебе! - и язык показал 😄
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