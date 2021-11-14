Гидрометцентр обещает Северо-Западу температурные аномалии

В нескольких регионах России ожидаются погодные аномалии. Среди них — Северо-Запад с Петербургом.



Как сообщает 14 ноября ТАСС со ссылкой на прогноз научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда, в регионах Северо-Западного федерального округа с 16 ноября вероятно повышение температуры — на 4–7 градусов выше нормы.



«Там заметно повысится температура. Она будет на пять-шесть градусов выше нормы к середине следующей недели, со вторника. Это значит, что максимальные значения тепла будут три-пять градусов», — сказал Вильфанд.

