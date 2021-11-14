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Гидрометцентр обещает Северо-Западу температурные аномалии

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Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
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В нескольких регионах России ожидаются погодные аномалии. Среди них — Северо-Запад с Петербургом.

Как сообщает 14 ноября ТАСС со ссылкой на прогноз научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда, в регионах Северо-Западного федерального округа с 16 ноября вероятно повышение температуры — на 4–7 градусов выше нормы.

«Там заметно повысится температура. Она будет на пять-шесть градусов выше нормы к середине следующей недели, со вторника. Это значит, что максимальные значения тепла будут три-пять градусов», — сказал Вильфанд.

В других регионах будет аномально холодно. «Наиболее заметное понижение температуры прогнозируется на Урале. Если еще 14 ноября там умеренные морозы, то с понедельника ночные температуры будут в диапазоне уже минус 15–18 градусов, в Курганской области — даже до минус 20 градусов. Дневные температуры будут тоже низкие — минус 5–10 градусов», — сообщил глава Гидрометцентра.

В ближайшие дни в Петербурге, напомним, будет довольно прохладно, зато без осадков.

Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»

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Комментарии (1)

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