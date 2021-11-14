Скандинавский антициклон поменял погоду в Петербурге

По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 14 ноября в Северной столице будет облачно с прояснениями, днём без существенных осадков, ветер умеренный. Воздух прогреется до 1–3 градусов тепла.



Сегодня погоду в регионе определяет гребень скандинавского антициклона, благодаря чему постепенно распогодится, поясняет центр «Фобос». «Температура воздуха в городе на Неве +2…+4 градуса, в Ленинградской области 0…+5 градусов. Ветер северо-западный 4–9 м/с. Атмосферное давление будет расти и составит 773 мм рт. ст.», — отмечается в сообщении.

