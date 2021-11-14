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Скандинавский антициклон поменял погоду в Петербурге

Зонтики в ближайшие дни петербуржцам не понадобятся. А вот шапки нужны.

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Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
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По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 14 ноября в Северной столице будет облачно с прояснениями, днём без существенных осадков, ветер умеренный. Воздух прогреется до 1–3 градусов тепла.

Сегодня погоду в регионе определяет гребень скандинавского антициклона, благодаря чему постепенно распогодится, поясняет центр «Фобос». «Температура воздуха в городе на Неве +2…+4 градуса, в Ленинградской области 0…+5 градусов. Ветер северо-западный 4–9 м/с. Атмосферное давление будет расти и составит 773 мм рт. ст.», — отмечается в сообщении.

В следующие пару дней СЗ УГМС обещает «танцы вокруг нуля», и также без существенных осадков.

Скриншот с www.meteo.nw.ru
Скриншот с www.meteo.nw.ru
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Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
Скриншот с www.meteo.nw.ru
Скриншот с www.meteo.nw.ru

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Комментарии (3)

serglaz
"Третий сон Веры Павловны".
Кто продолжит?:))
Riptide
Гребень антициклона? Танцы "вокруг ноля" ?
Бакиров, Энвар Закирович.
Танцы из балета "Золотой гребень" : Для баяна. - Казань : Таткнигоиздат, 1963
Содержание:
Первый танец Марьям
Дуэт Марьям и Гайфи
Первый вальс русалок
Танец девушек
Второй танец Марьям
Первый танец наложниц
Второй танец наложниц
Второй вальс русалок
Третий вальс русалок
Медленный вальс
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