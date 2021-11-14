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В Госдуме законопроекты о QR-кодах на транспорте

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Рано радовались. Володин объяснил, кого всё равно будут штрафовать за непройденный техосмотр

Такси, автобусы и служебные авто будут штрафовать за отсутствие ТО после принятия нового закона

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Спикер Госдумы Вячеслав Володин 14 ноября в своем телеграм-канале объяснил, как принятый на этой неделе в первом чтении законопроект об отмене обязательного техосмотра будет сочетаться с изменениями в КоАП.

1 марта 2022 года вступает в силу норма, согласно которой за езду без диагностической карты предусмотрен штраф в 2000 рублей. В этой связи Вячеслав Володин решил дополнительно пояснить, точно ли техосмотр станет необязательным.

«Законопроект об отмене обязательного техосмотра в случае принятия станет базовым, — прокомментировал ситуацию спикер Госдумы. — Значит, штрафовать за езду без диагностической карты будут владельцев только тех транспортных средств, для которых техосмотр останется обязательным. На остальных — штраф распространяться не должен».

Ответа на самый интересный вопрос — для кого, собственно, техосмотр не отменит даже Госдума — пока нет. Володин подчеркнул, что уточнением этого момента в ближайшее время займутся профильные комитеты Государственной думы по транспорту и по законодательству. Они проконтролируют, чтобы соответствующие уточнения были внесены в статью 12.5 КоАП.

Законопроект об отмене обязательного техосмотра для транспортных средств, принятый Госдумой в первом чтении 9 ноября, коснётся примерно 50 млн транспортных средств — легковых автомобилей и мотоциклов. С этой инициативой выступил в июле 2021 года глава ГИБДД России Михаил Черников. Но такси, автобусы, грузовые автомобили, а также транспорт, который используется в служебных и коммерческих целях, по-прежнему будет обязан проходить техосмотр.

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Комментарии (13)

monch
Простите что не по теме, но г-н Володин хм... жены нет, дети от суррогатной матери есть... ну вы поняли...
Савва Морозов
Так и почему "рано радовались"?! так и планировали - проходят такси, от и служебные. всё нормуль.
264553841
А как быть с иносранными гражданами, которые таксуют без лицензии?
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