Рано радовались. Володин объяснил, кого всё равно будут штрафовать за непройденный техосмотр

Спикер Госдумы Вячеслав Володин 14 ноября в своем телеграм-канале объяснил, как принятый на этой неделе в первом чтении законопроект об отмене обязательного техосмотра будет сочетаться с изменениями в КоАП.



1 марта 2022 года вступает в силу норма, согласно которой за езду без диагностической карты предусмотрен штраф в 2000 рублей. В этой связи Вячеслав Володин решил дополнительно пояснить, точно ли техосмотр станет необязательным.



«Законопроект об отмене обязательного техосмотра в случае принятия станет базовым, — прокомментировал ситуацию спикер Госдумы. — Значит, штрафовать за езду без диагностической карты будут владельцев только тех транспортных средств, для которых техосмотр останется обязательным. На остальных — штраф распространяться не должен».

