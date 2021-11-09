Закон об отмене обязательного техосмотра в России приняли в первом чтении

Госдума РФ на пленарном заседании 9 ноября приняла в первом чтении законопроект об обязательном техосмотре для частных автомобилей и мотоциклов. Об этом сообщается на сайте нижней палаты парламента.



Согласно документу, автомобили и мотоциклы, принадлежащие физическим лицам, должны будут проходить техосмотр только при постановке на учет, например если у транспортного средства сменился владелец и только если машина старше четырех лет. Во всех остальных случаях ТО больше не будет необходимой процедурой. А обязанность водителя обеспечить исправное техническое состояние своего транспортного средства перед выездом и в пути прописана в ПДД и от факта прохождения ТО не зависит, говорится в пояснительной записке.