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Закон об отмене обязательного техосмотра в России приняли в первом чтении

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Госдума РФ на пленарном заседании 9 ноября приняла в первом чтении законопроект об обязательном техосмотре для частных автомобилей и мотоциклов. Об этом сообщается на сайте нижней палаты парламента.

Согласно документу, автомобили и мотоциклы, принадлежащие физическим лицам, должны будут проходить техосмотр только при постановке на учет, например если у транспортного средства сменился владелец и только если машина старше четырех лет. Во всех остальных случаях ТО больше не будет необходимой процедурой. А обязанность водителя обеспечить исправное техническое состояние своего транспортного средства перед выездом и в пути прописана в ПДД и от факта прохождения ТО не зависит, говорится в пояснительной записке.

По словам председателя ГД Вячеслава Володина, нововведение должно облегчить жизнь множеству автомобилистов: под него попадают около 50 миллионов машин. Для автобусов, участвующих в перевозках, грузовиков и такси ничего не изменится, они будут обязаны проходить техосмотр, как и прежде.

С предложением отменить обязательный техосмотр частных автомобилей и мотоциклов в июле этого года выступил глава ГИБДД России Михаил Черников. В начале сентября вице-премьер Марат Хуснуллин выразил надежду, что законопроект будет принят до конца года.

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Комментарии (13)

candie
дай бог этому законопроекту пройти все три чтения и вступить в силу поскорее. редкий случай, когда пытаются принять что-то действительно разумное.
perekuz
У ещё помню времена, когда инспектор ГАИ мог остановить машину и на глазок проверить техническое состояние, такие вещи, как резина или световые приборы видно невооружённым глазом.
SU LUX INN
какой же Позор! теперь Ржавые ведра и электросамокаты будут колесить по Городу в клубах чада!
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