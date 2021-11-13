Четверо рабочих из Узбекистана погибли при пожаре в бытовках в Подмосковье

В Солнечногорском районе Подмосковья при пожаре погибли четверо иностранцев, еще двое пострадали. Об этом 13 ноября сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.



Возгорание произошло в городке из строительных бытовок на территории санатория «Сенеж». По предварительным данным, все погибшие и пострадавшие — граждане Узбекистана.



Ранее «Фонтанка» писала, что крупный пожар случился на юге Петербурга во вторник, 9 ноября. В Шушарах горел склад. Выгорело две тысячи квадратных метров. Погибших и пострадавших не было.

