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Четверо рабочих из Узбекистана погибли при пожаре в бытовках в Подмосковье

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В Солнечногорском районе Подмосковья при пожаре погибли четверо иностранцев, еще двое пострадали. Об этом 13 ноября сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

Возгорание произошло в городке из строительных бытовок на территории санатория «Сенеж». По предварительным данным, все погибшие и пострадавшие — граждане Узбекистана.

Ранее «Фонтанка» писала, что крупный пожар случился на юге Петербурга во вторник, 9 ноября. В Шушарах горел склад. Выгорело две тысячи квадратных метров. Погибших и пострадавших не было.

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Комментарии (7)

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.... кстати, молятся уже и в метро.
--- Полицейские защитили молившегося в московском метро мусульманина
Аппаратчик мокрой классификации
"в городке из строительных бытовок на территории санатория «Сенеж»" - санаторно-курортное обеспечение граждан России, гляжу, на уровне..
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