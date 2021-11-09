FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+1°C/Завтра: +2
71.29р82.65р
ТЕМА ДНЯ

В СПб обязательная вакцинация для пожилых

QR-код: что, где, когда, зачемКарта пунктов вакцинацииГлавные новости о COVID-19Образ жизниАфиша «Фонтанки»Осенний фотомарафонПромышленный Петербург

Горящее здание изнутри и снаружи. В МЧС показали, как проливают очаги пожара в Шушарах

В МЧС рассказали о тушении пожара на складе на юге Петербурга

Пожарно-спасательные подразделения пятый час ведут борьбу с огнём, разгоревшимся в Пушкинском районе Петербурга 9 ноября. Видео с места публикует городское ГУ МЧС.

4
Печать

Как сообщили в ведомстве, сейчас пожарные протушивают отдельные очаги склада на Ленсоветовской дороге в Шушарах. Центральная часть комплекса, загоревшаяся немногим позже половины второго часа дня, частично разрушена.

Выгорело две тысячи квадратных метров. В левую и правую части постройки огонь не пустили. «На пожаре были созданы 10 боевых участков, для бесперебойной подачи воды на тушение пожарным приходилось прокладывать многометровые рукавные линии», — рассказали в МЧС.

ГУ МЧС по Петербургу

На месте пожара, а также на территории ближайшего микрорайона специалисты передвижной лаборатории провели замеры проб воздуха. Концентрация вредных веществ не превышена.

В складском помещении на Ленсоветовской во вторник продолжались строительные работы, проводили частичную наладку оборудования. Как рассказал начальник регионального ГУ МЧС Алексей Аникин, рабочая смена — 250 человек, их эвакуировали в первые минуты пожара, номер которого повысили до третьего из пяти существующих. Пострадавших и погибших нет, возгорание локализовано.

По теме (4)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (4)

Mr.Long
"немногим позже половины второго часа дня"

Глаза читающего вышли из чата..
VKuser488582
>На месте пожара, а также на территории ближайшего микрорайона специалисты передвижной лаборатории провели замеры проб воздуха. Концентрация вредных веществ не превышена.

Уникальная лаборатория. Какой бы степени пожар не был и где, у них вечно один и тот же результат: "концентрация вредных веществ не превышена". :D
Мужской Взгляд
Третий номер, похоже серьёзный пожар. Надеюсь пострадавших не будёт.
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний