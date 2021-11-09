Горящее здание изнутри и снаружи. В МЧС показали, как проливают очаги пожара в Шушарах

Как сообщили в ведомстве, сейчас пожарные протушивают отдельные очаги склада на Ленсоветовской дороге в Шушарах. Центральная часть комплекса, загоревшаяся немногим позже половины второго часа дня, частично разрушена.
Выгорело две тысячи квадратных метров. В левую и правую части постройки огонь не пустили. «На пожаре были созданы 10 боевых участков, для бесперебойной подачи воды на тушение пожарным приходилось прокладывать многометровые рукавные линии», — рассказали в МЧС.
ГУ МЧС по Петербургу
На месте пожара, а также на территории ближайшего микрорайона специалисты передвижной лаборатории провели замеры проб воздуха. Концентрация вредных веществ не превышена.
В складском помещении на Ленсоветовской во вторник продолжались строительные работы, проводили частичную наладку оборудования. Как рассказал начальник регионального ГУ МЧС Алексей Аникин, рабочая смена — 250 человек, их эвакуировали в первые минуты пожара, номер которого повысили до третьего из пяти существующих. Пострадавших и погибших нет, возгорание локализовано.