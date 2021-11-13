Лукашенко: Белоруссия и Россия работают как одно государство

Белоруссия и Россия фактически работают как одно государство, при этом оставаясь суверенными. Об этом заявил белорусский президент Александр Лукашенко.



«Мы сейчас работаем фактически (да, есть споры, как я сказал, противоречия, а что, внутри России их нет? И между нами есть), но мы работаем как одно государство. Назовите, где мы строим наши отношения как разные государства? Нет», — сказал он в интервью изданию «Национальная оборона», опубликованному 13 ноября.



Лукашенко отметил, что оба государства остаются суверенными и могут выстроить такие тесные отношения, «что как в едином государстве будет».

