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Лукашенко: Белоруссия и Россия работают как одно государство

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Белоруссия и Россия фактически работают как одно государство, при этом оставаясь суверенными. Об этом заявил белорусский президент Александр Лукашенко.

«Мы сейчас работаем фактически (да, есть споры, как я сказал, противоречия, а что, внутри России их нет? И между нами есть), но мы работаем как одно государство. Назовите, где мы строим наши отношения как разные государства? Нет», — сказал он в интервью изданию «Национальная оборона», опубликованному 13 ноября.

Лукашенко отметил, что оба государства остаются суверенными и могут выстроить такие тесные отношения, «что как в едином государстве будет».

«Зачем людей пугать, что кто-то потеряет независимость и суверенитет? Что Россия вступит в состав Беларуси, а Беларусь в состав России, ну зачем про это говорить? Надо просто делом заниматься и делать. Вот суть нашей интеграции сегодня. На новом этапе мы ее переосмыслили», — подчеркнул президент.

Президенты России и Белоруссии ранее утвердили 28 программ по интеграции двух стран. Правда, тогда говорили, что о политической интеграции речи пока не идет. Александр Лукашенко уточнял, что «поглощать Белоруссию никто не собирается».

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Комментарии (13)

Денеб
Путин с Лукашенкой - близнецы-братья.... Обоим крепкого здоровья и долгих лет - дожить до суда.....
change_it
Т.е. все выходки этого сумасшедшего согласованы с Россией и Россия несет за них ответственность наравне с Беларусью. Спасибо, что подтвердил.
kоt-obormot
То бишь, за выходки этого шизоида отвечать Россиянам - я правильно все понял?
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