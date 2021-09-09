Путин и Лукашенко после трехчасовой беседы согласовали объединение рынка газа России и Белоруссии

Встреча Владимира Путина и Александра Лукашенко продлилась более трех часов и завершилась поздним вечером 9 сентября. Об этом сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
Путин назвал переговоры с белорусским коллегой «насыщенными и конструктивными». Он добавил, что по итогам встречи согласованы все 28 программ по Союзному государству. В частности, 1 декабря 2023 года будет подписан договор об объединении рынка газа России и Белоруссии. Кроме того, в согласованных документах речь идет об интеграции валютных систем, принципах взимания косвенных налогов, борьбе с терроризмом.
По словам Путина, внутриполитическая ситуация в соседней стране «заметно стабилизировалась», а на «интеграционном треке» удалось добиться «внушительного результата».
Отметим, Лукашенко ранее анонсировал подписание 28 соглашений, но при этом подчеркивал, что речи о потере суверенитета Белоруссии не идет.