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Путин и Лукашенко после трехчасовой беседы согласовали объединение рынка газа России и Белоруссии

Встреча Владимира Путина и Александра Лукашенко продлилась более трех часов и завершилась поздним вечером 9 сентября. Об этом сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Путин назвал переговоры с белорусским коллегой «насыщенными и конструктивными». Он добавил, что по итогам встречи согласованы все 28 программ по Союзному государству. В частности, 1 декабря 2023 года будет подписан договор об объединении рынка газа России и Белоруссии. Кроме того, в согласованных документах речь идет об интеграции валютных систем, принципах взимания косвенных налогов, борьбе с терроризмом.

По словам Путина, внутриполитическая ситуация в соседней стране «заметно стабилизировалась», а на «интеграционном треке» удалось добиться «внушительного результата».

Отметим, Лукашенко ранее анонсировал подписание 28 соглашений, но при этом подчеркивал, что речи о потере суверенитета Белоруссии не идет.

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Комментарии (7)

Igor_VS
У Луки преимущество. Он подмял под себя спецслужбы. А вот ВВ - нет.
Daster
Будет как всегда, Лукашенко да да, а воз и ныне там
265035094
Интересно, а Лукаш сидит недельный карантин перед встречей с Путиным?
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