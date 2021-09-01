«Как-то всё замылили, не было ярких прорывных движений. Тогда, реагируя на требования народов, мы с президентом России приняли решение сделать какие-то шаги. Никакой речи о потере суверенитета нет. Сегодня мы настолько образованы и умны, что, не теряя суверенитета ни России, ни Беларуси, можем выстроить такие отношения, которых нет ни в федеративных, ни в унитарных государствах», — цитирует многолетнего лидера Белоруссии 1 сентября «Интерфакс».

При этом Александр Лукашенко высказался против полного объединения с Россией. «Не надо включать никого. Надо выстраивать отношения как два суверенных государства», — отметил он и привёл в пример программы военно-технического сотрудничества.

Одна из программ касается полной цифровизации отслеживания товаров.



«Мы должны знать, кто какие налоги уплачивает. Какая база у них, какая — у нас. И мы тоже это оцифровали и приняли как единую программу», — рассказал Лукашенко о подготовке единого с Россией налогообложения.



Ранее Лукашенко заявлял, что по новым договорённостям с Москвой в Белоруссию могут поставить новые виды российского оружия, в том числе системы С-400.



20 августа глава Белоруссии пообещал, что не будет держаться за власть до смерти. Он возглавляет страну с 1994 года. Нынешний президентский срок Александра Лукашенко — шестой подряд.



Ближайшая встреча Путина и Лукашенко намечена на 9 сентября в Москве.

