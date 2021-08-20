«Хочу хоть несколько лет пожить нормальной жизнью». Лукашенко заявил, что не будет держаться за власть до смерти

На церемонии вручения государственных наград силовикам президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что не хочет до смерти держать власть в стране. Вместо этого он стремится несколько лет «пожить нормальной жизнью».
По словам Лукашенко, в новом варианте Конституции будут прописаны роль и полномочия Всебелорусского народного собрания. Об этом 20 августа сообщило издание «Sputnik Беларусь».
«Молодые ребята тут сидят. Им строить эту Беларусь. Наше поколение многое сделало. И когда я говорю о Конституции, роль Всебелорусского народного собрания я вижу в том, чтобы наше поколение — Вольфовичей, Тертелей, Кубраковых даже несмотря на его молодость — мы могли отойти и не мешать молодежи строить государство», — пояснил Лукашенко.
Президент Белоруссии добавил, что это позволит нынешним руководителям отойти на позиции «запасных», чтобы оттуда наблюдать за происходящим в государстве и «подключиться» в случае необходимости. При этом Лукашенко заверил, что это не связано с тем, что он якобы хочет «до смерти держать власть в стране».
«Я, если уж по-человечески, просто хочу хоть несколько лет пожить нормальной жизнью. Я ведь ее и не видел», — сказал Лукашенко.
Глава Белоруссии отметил, что в этом желании его хорошо поймут руководители, которым приходится выдерживать давление с утра до вечера.