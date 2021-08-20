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«Хочу хоть несколько лет пожить нормальной жизнью». Лукашенко заявил, что не будет держаться за власть до смерти

Президент Белоруссии заявил, что не хочет быть у власти до конца жизни

На церемонии вручения государственных наград силовикам президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что не хочет до смерти держать власть в стране. Вместо этого он стремится несколько лет «пожить нормальной жизнью».

По словам Лукашенко, в новом варианте Конституции будут прописаны роль и полномочия Всебелорусского народного собрания. Об этом 20 августа сообщило издание «Sputnik Беларусь».

«Молодые ребята тут сидят. Им строить эту Беларусь. Наше поколение многое сделало. И когда я говорю о Конституции, роль Всебелорусского народного собрания я вижу в том, чтобы наше поколение — Вольфовичей, Тертелей, Кубраковых даже несмотря на его молодость — мы могли отойти и не мешать молодежи строить государство», — пояснил Лукашенко.

Президент Белоруссии добавил, что это позволит нынешним руководителям отойти на позиции «запасных», чтобы оттуда наблюдать за происходящим в государстве и «подключиться» в случае необходимости. При этом Лукашенко заверил, что это не связано с тем, что он якобы хочет «до смерти держать власть в стране».

«Я, если уж по-человечески, просто хочу хоть несколько лет пожить нормальной жизнью. Я ведь ее и не видел», — сказал Лукашенко.

Глава Белоруссии отметил, что в этом желании его хорошо поймут руководители, которым приходится выдерживать давление с утра до вечера.

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Комментарии (6)

Local
Сказано была на вручении наград СИЛОВИКАМ:
"Молодые ребята тут сидят.
ИМ строить эту Беларусь".
SU LUX INN
кто-нибудь в курсе, кем в Итоге оказался Александр Григорьевич для народа Белоруссии?
LiChaBaTa
Т.е. за несколько дней до.. он отдаст власть? Верю!
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