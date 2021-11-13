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Британский генерал высказал опасение из-за возможности «случайной войны» с Россией

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Напряженности между Россией и Западом стало гораздо больше, чем во времена холодной войны. Об этом заявил начальник штаба обороны Великобритании генерал сэр Ник Картер в интервью Daily Express.

«Мы должны быть осторожны, не должны допустить, чтобы воинственный характер некоторых наших политиков поставил их в положение, когда эскалация конфликта ведет к ошибкам», — заявил Картер.

В частности, речь идет о миграционном кризисе на границе Белоруссии с Польшей, который рискует стать катализатором для обострения отношений между Западом и Россией.

С начала года к границе стекаются беженцы. 8 ноября ситуация приняла опасный оборот, когда несколько тысяч человек подошли к границе Польши. Они по-прежнему остаются там. Некоторые пытались попасть в Польшу, сломав заграждение из колючей проволоки. 13 ноября около 100 человек прорвались на территорию Польши, но там их вновь остановили колючие ограждения.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что в случае новой мировой войны существует угроза полного взаимного уничтожения.

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Комментарии (13)

Cвифт
.... забавно, Дождь подключился к шатанию границ Польши ?))) ...
--- «Мы просим прощения у всей Европы, но помогите нам»: беженец из Сирии ведет видеоблог с белорусско-польской границы
AlBerkut
Британскому генералу это британские учёные подсказали?
Не, не будет, у них премьером не сэр Черчилль и даже не Железная Леди, а клоун какой-то с причёску 'скучаю по Трампу', да и в другой стране 'спец' по мультикам, только на словах 'сразу в рай' готовый...
Cвифт
В Польше возле границы с Беларусью найдено тело гражданина Сирии, причина его смерти пока неизвестна.
..... сердечный приступ ?
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