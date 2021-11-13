Британский генерал высказал опасение из-за возможности «случайной войны» с Россией

Напряженности между Россией и Западом стало гораздо больше, чем во времена холодной войны. Об этом заявил начальник штаба обороны Великобритании генерал сэр Ник Картер в интервью Daily Express.
«Мы должны быть осторожны, не должны допустить, чтобы воинственный характер некоторых наших политиков поставил их в положение, когда эскалация конфликта ведет к ошибкам», — заявил Картер.
В частности, речь идет о миграционном кризисе на границе Белоруссии с Польшей, который рискует стать катализатором для обострения отношений между Западом и Россией.
С начала года к границе стекаются беженцы. 8 ноября ситуация приняла опасный оборот, когда несколько тысяч человек подошли к границе Польши. Они по-прежнему остаются там. Некоторые пытались попасть в Польшу, сломав заграждение из колючей проволоки. 13 ноября около 100 человек прорвались на территорию Польши, но там их вновь остановили колючие ограждения.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что в случае новой мировой войны существует угроза полного взаимного уничтожения.