FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+4°C/Завтра: +2
71.81р82.22р
ТЕМА ДНЯ

В Госдуме законопроекты о QR-кодах на транспорте

QR-код: что, где, когда, зачемКарта пунктов вакцинацииГлавные новости о COVID-19"Именем братвы"Афиша «Фонтанки»ОбразованиеПромышленный Петербург

В Польшу из Белоруссии прорвались около 100 беженцев

7
Печать

Около сотни мигрантов из лагеря беженцев у белорусской границы сумели проникнуть на территорию Польши. Как пишет ТАСС 13 ноября со ссылкой на Государственный пограничный комитет Белоруссии, в результате они оказались вблизи колючего ограждения, установленного польской стороной.

В комитете подчеркнули, что речь идет о беженцах, перемещение которых вдоль госграницы республики с Польшей фиксировали белорусские пограничники в минувшую пятницу.

«В целом ситуация на белорусско-польской границе, где продолжают находиться беженцы, существенно не изменилась», — заявили в ведомстве.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил о непричастности России к миграционному кризису на белорусско-польской границе. По его словам, ситуация стала следствием политики западных стран.

По теме (10)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (7)

260671581
Всех этих туристов уже вернули на територию Белоруссии
Михаил Петров-Водкин
Добраться до границы обходится недешево. «Коммерсантъ» писал, что дорога с родины до белорусско-польской границы стоит примерно $3 тысячи за человека (сюда входит оформление визы, билет на самолет, плата за «некое сопровождение» до европейской границы). МИД Литвы сообщал, что за возможность оказаться в стране Евросоюза выходцы с Ближнего Востока платят до $15 тысяч. По информации Русской службы «Би-би-си», полный «пакет» для мигранта с перелетом, визой и «гидами» стоит от двух до 15 тысяч долларов.
Cвифт
в результате они оказались вблизи колючего ограждения, установленного польской стороной. (с)
...... нейтральная полоса уже стала Польшей ?
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний