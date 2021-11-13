В Польшу из Белоруссии прорвались около 100 беженцев

Около сотни мигрантов из лагеря беженцев у белорусской границы сумели проникнуть на территорию Польши. Как пишет ТАСС 13 ноября со ссылкой на Государственный пограничный комитет Белоруссии, в результате они оказались вблизи колючего ограждения, установленного польской стороной.



В комитете подчеркнули, что речь идет о беженцах, перемещение которых вдоль госграницы республики с Польшей фиксировали белорусские пограничники в минувшую пятницу.



«В целом ситуация на белорусско-польской границе, где продолжают находиться беженцы, существенно не изменилась», — заявили в ведомстве.

