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«Заботятся о своем шкурном интересе». Войтановский прокомментировал демарш бывших соратников

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Глава петербургского муниципалитета «Лиговка-Ямская» Вадим Войтановский расценил сбор его бывшими соратниками подписей под обращением к губернатору с просьбой отправить председателя МО в отставку как «заботу о шкурных интересах». Об этом он 12 ноября рассказал «Фонтанке».

«У нас депутаты саботировали собрание, и поэтому мы не приняли бюджет, и работаем по 1\12. Соответственно, было принято решение об оптимизации затрат и была большая часть уволена, в том числе и депутаты, которые сидели на зарплате. В связи с этим они начали устраивать вот такие митинги. Потому что просто-напросто заботятся о своем шкурном интересе...Недовольные сокращённые сотрудники провоцируют население округа», — сказал Войтановский.

Он уточнил, что в последний раз созывал совет в июне 2021 года, а «когда началась ситуация с коронавирусом», в муниципалитете, по словам единоросса, заболели трое сотрудников, из-за чего пришлось ввести карантин.

Войтановский констатировал, что проект бюджета на следующий год действительно не составлен, а муниципальные комиссии в течение 2021 года не работали, поэтому он обратился в прокуратуру и поставил вопрос о роспуске совета. Глава «Лиговки-Ямской» не согласился с оценочным мнением его бывших соратников о «развале» работы в муниципалитете и заявил, что «проведена огромная работа по благоустройству дворов, выявлены проблемные места, ямы и выбоины и проведен ямочный ремонт».

Подписи под обращением к губернатору Александру Беглову с просьбой инициировать отставку Войтановского начали собирать его бывшие сторонники, документ они планируют передать в Смольный 15 ноября.

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