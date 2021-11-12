«Заботятся о своем шкурном интересе». Войтановский прокомментировал демарш бывших соратников

Глава петербургского муниципалитета «Лиговка-Ямская» Вадим Войтановский расценил сбор его бывшими соратниками подписей под обращением к губернатору с просьбой отправить председателя МО в отставку как «заботу о шкурных интересах». Об этом он 12 ноября рассказал «Фонтанке».



«У нас депутаты саботировали собрание, и поэтому мы не приняли бюджет, и работаем по 1\12. Соответственно, было принято решение об оптимизации затрат и была большая часть уволена, в том числе и депутаты, которые сидели на зарплате. В связи с этим они начали устраивать вот такие митинги. Потому что просто-напросто заботятся о своем шкурном интересе...Недовольные сокращённые сотрудники провоцируют население округа», — сказал Войтановский.

