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Голикова: Сертификат о вакцинации должен сравняться по важности с паспортом

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Россия должна достичь коллективного иммунитета в самые короткие сроки, чтобы справиться с развитием пандемии. Об этом 12 ноября заявил вице-премьер Татьяна Голикова.

«Сертификат прививки от коронавируса должен стать таким же важным документом в жизни наших граждан, как паспорт. И очень радуют новости из регионов о рекордах по суточной вакцинации», — подчеркнула Голикова (цитата по «Интерфаксу»).

Отметим, петербуржцы не слишком активно прививались на нерабочей неделе, но после дополнительных объявлений об обязательной вакцинации активизировались.

Ранее Татьяна Голикова рассказала о том, что эпидемиологическая ситуация с COVID-19 ухудшилась в пяти регионах России.

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Комментарии (12)

ProstoZloy
"Сертификат о вакцинации должен сравняться по важности с паспортом"
Поддерживаю! Но при одном условии - ширяться не чаще, чем меняешь паспорт. ;)
260928241
Они хотят вечно забавляться?
266456205
Бойкот этим кодам, иначе Голиковы скоро кнутом стадо начнут погонять. Лучше не будет!
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