Голикова: Сертификат о вакцинации должен сравняться по важности с паспортом

Россия должна достичь коллективного иммунитета в самые короткие сроки, чтобы справиться с развитием пандемии. Об этом 12 ноября заявил вице-премьер Татьяна Голикова.



«Сертификат прививки от коронавируса должен стать таким же важным документом в жизни наших граждан, как паспорт. И очень радуют новости из регионов о рекордах по суточной вакцинации», — подчеркнула Голикова (цитата по «Интерфаксу»).



Отметим, петербуржцы не слишком активно прививались на нерабочей неделе, но после дополнительных объявлений об обязательной вакцинации активизировались.

