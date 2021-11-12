Голикова рассказала, в каких регионах ухудшилась эпидситуация по коронавирусу

За неделю эпидемиологическая ситуация по коронавирусу ухудшилась в пяти регионах России — Амурской, Иркутской, Новосибирской, Рязанской и Томской областях. Об этом в ходе заседания оперштаба по борьбе с COVID-19 вечером 12 ноября заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

«Ситуация осложнилась в пяти субъектах Российской Федерации. Это Амурская, Иркутская, Новосибирская, Рязанская, Томская области. На тепловой карте портала «Стопкоронавирус.РФ» они перешли из оранжевой в красную зону», — цитирует Голикову РИА Новости.

При этом, по ее словам, в двух регионах, которые ранее находились в красной зоне, ситуация несколько улучшилась. Речь идет о Туве и Калмыкии.



Тем временем уровень коллективного иммунитета к COVID-19 в целом по стране в настоящий момент составляет 49%, приводит государственное информагентство данные оперштаба. Неделей ранее этот показатель составлял 48%.



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