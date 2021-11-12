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«Сказано — сделано». «Газпром» в этом году перевыполнит обязательства по транзиту газа через Украину

Миллер заявил, что «Газпром» перевыполнит обязательства по транзиту газа через Украину в 2021 году

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«Газпром» в 2021 году перевыполнит обязательства по транзитному договору с Украиной. Об этом 12 ноября заявил глава компании Алексей Миллер.

«Газпром» утвердил план закачки газа в европейские подземные хранилища. При его выполнении используются различные маршруты транспортировки газа, в том числе проходящий через территорию Украины. «Наши обязательства по транзитному договору с Украиной в этом году будут перевыполнены. Сказано — сделано», — цитирует Миллера пресс-служба компании.

Как говорил ранее президент Владимир Путин, «Газпрому» экономически более выгодно было бы заплатить Украине штраф и увеличить объем прокачки газа по новым трубопроводам в обход страны, но глава государства попросил этого не делать. Он считает, что «Газпрому» необходимо соблюдать контрактные обязательства по поставкам газа через Украину.

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Комментарии (4)

VOROBEJ
Хана Потоку.Слава Украине.А все из- за холуйской власти.Сдает Путин , мой любимый президент.Где смена?
Cвифт
.... в Европе считают, что эти 2 млрд. куб. её не спасут.
Paul3390
А как дышали-то, как дышали! Типа - ни сантима врагу, хана хохлотрубе. А как зарубежные хозяева рыкнули - на тебе, с перевыполнением плана качают.. Тьфу..
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