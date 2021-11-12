«Сказано — сделано». «Газпром» в этом году перевыполнит обязательства по транзиту газа через Украину

«Газпром» в 2021 году перевыполнит обязательства по транзитному договору с Украиной. Об этом 12 ноября заявил глава компании Алексей Миллер.



«Газпром» утвердил план закачки газа в европейские подземные хранилища. При его выполнении используются различные маршруты транспортировки газа, в том числе проходящий через территорию Украины. «Наши обязательства по транзитному договору с Украиной в этом году будут перевыполнены. Сказано — сделано», — цитирует Миллера пресс-служба компании.



Как говорил ранее президент Владимир Путин, «Газпрому» экономически более выгодно было бы заплатить Украине штраф и увеличить объем прокачки газа по новым трубопроводам в обход страны, но глава государства попросил этого не делать. Он считает, что «Газпрому» необходимо соблюдать контрактные обязательства по поставкам газа через Украину.

