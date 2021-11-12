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Песков назвал QR-коды на транспорте мировой практикой. Два дня назад в Кремле это даже не обсуждали

В Кремле назвали QR-коды на транспорте мировой практикой

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Введение QR-кодов на транспорте является мировой практикой, которая признана безальтернативной многими странами в условиях непрекращающихся волн пандемии. Об этом 12 ноября заявил пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков.

«Кремль знает об инициативе ввести в РФ QR-коды на транспорте и в других местах, но по ней еще предстоит серьезная работа в парламенте», — уточнил он (цитата по ТАСС).

Напомним, два дня назад, 9 ноября, Песков говорил, что в Кремле не обсуждается введение QR-кодов для поездов и самолетов. 10 ноября утром пресс-секретарь Путина заявил, что новые ограничения из-за коронавируса на федеральном уровне вводить не планируют. А уже во второй половине дня оперштаб по борьбе с инфекцией подтвердил разработку законопроектов о QR-кодах на транспорте.

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Комментарии (13)

ЧижПыж
Будем меньше ездить. А транспорт - это кровь экономики.
Paul3390
Когда говорит он ложь, говорит своё, ибо он — лжец и отец лжи...
266276490
Сея особь никогда не ездила на общественном транспорте в часы пик. Как вы собираетесь достать смартфон, открыть кур-код, синхронизировать со смартфоном контролёра, достать справку с печатью, достать паспорт и т.д., если даже пальцем невозможно шевельнуть? Она (особь) завтра будет советовать ездить пенсионерам исключительно на лимузинах и феррари, как в свое время Матвиенко советовала всем студентам не тесниться в общагах, а купить себе комфортабельные квартиры.
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