Песков назвал QR-коды на транспорте мировой практикой. Два дня назад в Кремле это даже не обсуждали

Введение QR-кодов на транспорте является мировой практикой, которая признана безальтернативной многими странами в условиях непрекращающихся волн пандемии. Об этом 12 ноября заявил пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков.



«Кремль знает об инициативе ввести в РФ QR-коды на транспорте и в других местах, но по ней еще предстоит серьезная работа в парламенте», — уточнил он (цитата по ТАСС).



Напомним, два дня назад, 9 ноября, Песков говорил, что в Кремле не обсуждается введение QR-кодов для поездов и самолетов. 10 ноября утром пресс-секретарь Путина заявил, что новые ограничения из-за коронавируса на федеральном уровне вводить не планируют. А уже во второй половине дня оперштаб по борьбе с инфекцией подтвердил разработку законопроектов о QR-кодах на транспорте.

