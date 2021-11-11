Роспотребнадзор предписал Смольному принять дополнительные меры по охвату вакцинацией людей старше 60 лет

Документ 11 ноября размещен на сайте ведомства. В нем глава Роспотребнадзора в Северной столице дала понять, чего она ожидает от городских властей.



Комитету по здравоохранению необходимо «принять дополнительные меры по охвату вакцинацией против COVID-19 лиц старше 60 лет», — говорится в документе. Какие именно меры, не сообщается. Но ранее Роспотребнадзор заявил, что непривитые пенсионеры будут лишены доступа к бытовым услугам (сейчас такое ограничение в Петербурге отсутствует).

Также властям города нужно организовать выезд прививочных бригад в трудовые коллективы, обеспечить достоверный учет вакцинированных, принять дополнительные меры по подготовке медицинских работников к вакцинопрофилактике и еженедельно отчитываться санитарному ведомству о вакцинации групп граждан, для которых прививка стала обязательной.