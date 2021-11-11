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Роспотребнадзор предписал Смольному принять дополнительные меры по охвату вакцинацией людей старше 60 лет

Главный санитарный врач Петербурга Наталия Башкетова внесла очередные изменения в постановление об обязательный вакцинации от COVID-19.

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Документ 11 ноября размещен на сайте ведомства. В нем глава Роспотребнадзора в Северной столице дала понять, чего она ожидает от городских властей.

Комитету по здравоохранению необходимо «принять дополнительные меры по охвату вакцинацией против COVID-19 лиц старше 60 лет», — говорится в документе. Какие именно меры, не сообщается. Но ранее Роспотребнадзор заявил, что непривитые пенсионеры будут лишены доступа к бытовым услугам (сейчас такое ограничение в Петербурге отсутствует).

Также властям города нужно организовать выезд прививочных бригад в трудовые коллективы, обеспечить достоверный учет вакцинированных, принять дополнительные меры по подготовке медицинских работников к вакцинопрофилактике и еженедельно отчитываться санитарному ведомству о вакцинации групп граждан, для которых прививка стала обязательной.

Обновленный перечень тех, кто подлежит обязательной вакцинации в Петербурге, появился 9 ноября. В него вошли работники промышленных, строительных и транспортных предприятий, а также люди старше 60 лет, те, кто страдает хроническими заболеваниями, и студенты, которые отправляются на практику.

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Комментарии (12)

Денеб
Заставь дур... (пардон!) чиновника проводить вакцинацию..... Никого не пощадит....
zelf
Срали на ваши "прививки" наши пенсионеры.
Денеб
Бойтесь инициативы чиновников! Заставь дурака......
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