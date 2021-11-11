Петербург получит 2 млрд рублей из федерального бюджета на оплату медпомощи по ОМС. Нехватку средств Смольный ранее оценил в 12 млрд рублей

«В целях исполнения поручения президента России дополнительным соглашением для Санкт-Петербурга предусматривается увеличение первоначального объема федерального финансирования с 4 524 431 800 рублей до 6 607 717 200 рублей», — говорится в сообщении.

Петербургу увеличили федеральное финансирование на оплату медицинской помощи в рамках ОМС. Как сообщили 11 ноября в пресс-службе городского правительства, в 2021 году бюджету Петербурга будет предоставлен дополнительный межбюджетный трансферт в размере 2,08 млрд рублей.

Это позволит увеличить количество оплаченных случаев оказания медицинской помощи в рамках ОМС, в том числе с COVID-19, с 25 352 до 39 224 счетов.

Средства распределены между медицинскими организациями стационарного типа, оказывающими медицинскую помощь лицам с заболеванием или подозрением на заболевание новой коронавирусной инфекцией COVID-19. По состоянию на 9 ноября средства доведены до медицинских организаций в полном объеме.

Ранее вице-губернатор Петербурга Олег Эргашев оценил дефицит средств в Территориальном фонде обязательного медицинского страхования (ТФОМС) в 11,7 млрд рублей. Он направил письмо депутатам Госдумы, избранным от Санкт-Петербурга, с просьбой вернуться к замороженному вопросу об изменении формулы, по которой средства Федерального фонда ОМС достаются региональному.

Уже после отправки письма расходы на ТФОМС в 2021 году увеличили в процессе корректировки текущего бюджета, который утвердили в третьем чтении 10 ноября.