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Суд в Петербурге отправил в СИЗО сообщницу мужчины, который насмерть сбил офицера Росгвардии

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Куйбышевский районный суд Петербурга заключил под стражу Ирину Новикову, подозреваемую в 12 эпизодах мошенничества. Она хотела остаться дома.

«Новикова просила домашний арест, сообщив, что к вменяемому не имеет никакого отношения», — гласит запись, опубликованная объединенной пресс-службой городских судов 11 ноября.

Суд удовлетворил ходатайство следствия и заключил ее под стражу до 8 января 2022 года.

«Фонтанка» писала, что Куйбышевский райсуд Петербурга отправил в СИЗО ее предполагаемого сообщника Владимира Бабина, его также подозревают в 12 эпизодах мошенничества.

Ранее до 8 января был арестован их возможный подельник Алексей Покрепо, который при задержании насмерть сбил офицера Росгвардии Евгения Захарова. По версии следствия, Покрепо причастен к хищению денег у пенсионеров, на нем по меньшей мере дюжина эпизодов, ущерб от которых составляет 2,8 миллиона рублей. Присоединить к делу планируют еще 50 случаев мошенничества. В отношении него также возбуждено уголовное дело о посягательстве на жизнь представителя власти.

© Фонтанка.Ру

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