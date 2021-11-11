Суд в Петербурге отправил в СИЗО сообщницу мужчины, который насмерть сбил офицера Росгвардии

Куйбышевский районный суд Петербурга заключил под стражу Ирину Новикову, подозреваемую в 12 эпизодах мошенничества. Она хотела остаться дома.
«Новикова просила домашний арест, сообщив, что к вменяемому не имеет никакого отношения», — гласит запись, опубликованная объединенной пресс-службой городских судов 11 ноября.
Суд удовлетворил ходатайство следствия и заключил ее под стражу до 8 января 2022 года.
«Фонтанка» писала, что Куйбышевский райсуд Петербурга отправил в СИЗО ее предполагаемого сообщника Владимира Бабина, его также подозревают в 12 эпизодах мошенничества.
Ранее до 8 января был арестован их возможный подельник Алексей Покрепо, который при задержании насмерть сбил офицера Росгвардии Евгения Захарова. По версии следствия, Покрепо причастен к хищению денег у пенсионеров, на нем по меньшей мере дюжина эпизодов, ущерб от которых составляет 2,8 миллиона рублей. Присоединить к делу планируют еще 50 случаев мошенничества. В отношении него также возбуждено уголовное дело о посягательстве на жизнь представителя власти.