Алтайский политик-трансгендер может стать конкурентом на выборах осудившего ее Милонова

«Мы опубликовали на сайте информацию, что я стала председателем. Не стали указывать что я трансгендер, потому что все люди равны, это программа партии "Гражданская инициатива"», — рассказала Алешина в разговоре с информагентством.

Глава алтайского отделения «Гражданской инициативы» Юлия Алешина на следующих выборах в Госдуму может составить конкуренцию единороссу Виталию Милонову, который ранее призвал партию самораспуститься из-за назначения Алешиной на руководящий пост. Об этом 11 ноября сообщает РИА Новости.

Новым Председателем регионального отделения в Алтайском крае стала Алёшина Юлия Игоревна 1990 года рождения, уроженка г.Барнаула. Желаем успехов в политической борьбе! https://t.co/dEKPbJJ7o4 pic.twitter.com/rSZfkt49tQ

Она добавила, что не согласна с депутатом Госдумы от «Единой России» Виталием Милоновым, который накануне заявил, что партия должна выгнать Алешину или самораспуститься. Парламентарий расценил ее назначение как попытку протолкнуть западные ценности. По словам Алешиной, заявления единоросса «вызывают большой смех».



Алешина не исключила, что будет баллотироваться на выборах в Госдуму восьмого созыва именно по округу Милонова, «чтобы уже окончательно поставить крест на его политической карьере».



Политик призналась, что не ожидала такого ажиотажа и ранее прошла полное психиатрическое и психологическое обследование, по итогам которого врачи заявили, что она — «не их пациент». И посоветовала Милонову самому обратиться к профессиональному психологу.



Новый паспорт — на женское имя — Юлия Алешина (в прошлом — Роман Алешин) получила в начале июля 2020 года. Она призналась, что в университете не проявляла себя как трансгендер и не надевала женскую одежду.



Трансгендерность — это несовпадение пола человека и его гендерной идентичности.

