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Алтайский политик-трансгендер может стать конкурентом на выборах осудившего ее Милонова

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Глава алтайского отделения «Гражданской инициативы» Юлия Алешина на следующих выборах в Госдуму может составить конкуренцию единороссу Виталию Милонову, который ранее призвал партию самораспуститься из-за назначения Алешиной на руководящий пост. Об этом 11 ноября сообщает РИА Новости.

«Мы опубликовали на сайте информацию, что я стала председателем. Не стали указывать что я трансгендер, потому что все люди равны, это программа партии "Гражданская инициатива"», — рассказала Алешина в разговоре с информагентством.

Она добавила, что не согласна с депутатом Госдумы от «Единой России» Виталием Милоновым, который накануне заявил, что партия должна выгнать Алешину или самораспуститься. Парламентарий расценил ее назначение как попытку протолкнуть западные ценности. По словам Алешиной, заявления единоросса «вызывают большой смех».

Алешина не исключила, что будет баллотироваться на выборах в Госдуму восьмого созыва именно по округу Милонова, «чтобы уже окончательно поставить крест на его политической карьере».

Политик призналась, что не ожидала такого ажиотажа и ранее прошла полное психиатрическое и психологическое обследование, по итогам которого врачи заявили, что она — «не их пациент». И посоветовала Милонову самому обратиться к профессиональному психологу.

Новый паспорт — на женское имя — Юлия Алешина (в прошлом — Роман Алешин) получила в начале июля 2020 года. Она призналась, что в университете не проявляла себя как трансгендер и не надевала женскую одежду.

Трансгендерность — это несовпадение пола человека и его гендерной идентичности.

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Комментарии (7)

Volf Messing
Пропоганда ЛГБТ со стороны издания, однако
Sinilga
Трансгендерность — это несовпадение пола человека и его гендерной идентичности.
Т.е. физически здоровый мужик из-за несовпадения гендерной идентичности стал женщиной не способной рожать детей. Ну, как тут решить демографическую проблему кроме как давать российское гражданство гастарбайтерам. Опять же их надо проверять на подлинность пола - не трансгендер ли. В общем, личные гендерные предпочтения превращаются в проблему цивилизации. Или я не права?
261575471
Хо-хо. Все видели, с каким отрывом Милонов победил? И сильно громких нарушений у него не было. Так что... Сомневаюсь.
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