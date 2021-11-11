В Госдуме создадут «криптовалютную» рабочую группу. Депутаты обсудят вопрос обращения биткойна в России

По его словам, майнеры за счет населения обогащаются на 2 млрд долларов ежегодно и при этом не платят налоги. Из-за отсутствия регулирования оборота криптовалюты правоохранительные органы «попадают в тупик»: не могут найти в действиях отдельных лиц признаки преступления и принять процессуальные решения.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин поручил создать межкомитетскую рабочую группу по обсуждению вопроса обращения криптовалют в России. Инициатором стал депутат от ЛДПР, первый заместитель главы комитета по безопасности и противодействию коррупции Андрей Луговой.

Луговой предложил легализовать майнинг криптовалюты в России. «Нами подготовлен законопроект и мы его внесем в обязательном порядке», — цитирует депутата 11 ноября пресс-служба нижней палаты парламента.

Для обсуждения этого и других вопросов создадут рабочую группу на базе комитета по безопасности и противодействию коррупции. Туда войдут представители профильных комитетов. Руководить ею будет зампред Госдумы Алексей Гордеев.

«Фонтанка» ранее писала, что петербургские майнеры ищут места для своих ферм, которые со временем становятся все мощнее, тяжелее и дороже, в майнинг-отелях сибирских регионов. В Петербурге практически не осталось легальных мест для размещения и стоимость электричества в разы выше, чем на периферии.

Интерес к майнингу криптовалют возрос на фоне небывалого роста цены биткойна после так называемой криптозимы в 2017–2019 годах. Накануне, 10 ноября, курс биткойна обновил второй на этой неделе исторический максимум, превысив отметку в 69 тысяч долларов.