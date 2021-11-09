Биткойн перепрыгнул $68 тыс. и обновил исторический максимум

Биткойн на торговой сессии 9 ноября превысил отметку в 68,354 тысячи долларов, сообщает ТАСС со ссылкой на портал Coindesk.
Этот показатель — новый исторический максимум криптовалюты.
Биткойн на торговой сессии 9 ноября превысил отметку в 68,354 тысячи долларов, сообщает ТАСС со ссылкой на портал Coindesk.
Этот показатель — новый исторический максимум криптовалюты.
Биткойн — децентрализованная система одноименной криптовалюты на основе технологии блокчейн, которую может «добывать» (эмитировать) любой пользователь — участник системы. Для этого нужно создавать новые блоки системы.
Концепция системы была опубликована в ноябре 2008 года ее автором (возможно, коллективом авторов) под псевдонимом Сатоси Накамото. Пик популярности биткойна отмечен лишь в последние годы. Эмиссия биткойна естественным образом ограничена, в настоящее время большая часть биткойнов уже «добыта».
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