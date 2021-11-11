Роспотребнадзор объяснил отказ приравнять результат ПЦР-теста к QR-коду

«Это необходимо, чтобы снизить риск инфицирования, а вместе с этим риск тяжелого течения и смерти для тех, кто имеет отрицательный результат ПЦР-теста, но не имеет иммунитета. Сейчас уже прошло достаточно времени, чтобы те, кто имел временные медотводы, смогли вакцинироваться», — рассказала замдиректора Московского научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии имени Г. Н. Габричевского Татьяна Руженцова, которую 11 ноября цитирует РБК.

НИИ Роспотребнадзора поддержал введение QR-кодов и объяснил, почему их не приравняли к отрицательным ПЦР-тестам.

Ее коллега — заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора профессор Наталья Пшеничная — поддержала введение QR-кодов. Она отметила, что такой шаг снизил бы риск заражения коронавирусом, например, в самолете.



Пшеничная подчеркнула, что необходимо «по-настоящему проверять» QR-коды.



Подробнее о предложениях правительства по этому поводу читайте на «Фонтанке». Отметим, ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что на федеральном уровне не планируется никаких дополнительных ограничений по коронавирусу.

