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Роспотребнадзор объяснил отказ приравнять результат ПЦР-теста к QR-коду

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НИИ Роспотребнадзора поддержал введение QR-кодов и объяснил, почему их не приравняли к отрицательным ПЦР-тестам.

«Это необходимо, чтобы снизить риск инфицирования, а вместе с этим риск тяжелого течения и смерти для тех, кто имеет отрицательный результат ПЦР-теста, но не имеет иммунитета. Сейчас уже прошло достаточно времени, чтобы те, кто имел временные медотводы, смогли вакцинироваться», — рассказала замдиректора Московского научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии имени Г. Н. Габричевского Татьяна Руженцова, которую 11 ноября цитирует РБК.

Ее коллега — заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора профессор Наталья Пшеничная — поддержала введение QR-кодов. Она отметила, что такой шаг снизил бы риск заражения коронавирусом, например, в самолете.

Пшеничная подчеркнула, что необходимо «по-настоящему проверять» QR-коды.

Подробнее о предложениях правительства по этому поводу читайте на «Фонтанке». Отметим, ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что на федеральном уровне не планируется никаких дополнительных ограничений по коронавирусу.

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Комментарии (28)

iphonedimona
Идиоты? Нет, это сознательные вредители. Переносить вирус могут и привитые, и переболевшие, и вообще, кто угодно. Вирус даже на товарах обнаруживали. Это борьба с людьми. Нам строят "новую реальность".
SERGEY111
Очередная полубредовая порция каши-размазни - как куар код может уберечь от заражения в самолете или где бы то не было ? Или его обладатель считается неприкосновенным для вируса ?
***_555
А как насчёт теста на антитела?
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