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Иракские дипломаты в России предлагают забрать своих граждан из Белоруссии

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Посольство Ирака в России объявило об эвакуации из Белоруссии для всех желающих иракцев. Для них готовят самолет.

Сообщение о возможности уехать из Белоруссии в Ирак опубликовано на сайте посольства 11 ноября. Желающим предлагают зарегистрироваться на рейс через WhatsApp или по электронной почте.

Иракские и сирийские беженцы организовали лагерь на границе Украины и Польши. Евросоюз считает, что поток мигрантов был организован с подачи президента Лукашенко, и готовит новые санкции. В том числе, сообщалось, что попасть под них могут перевозчики, включая российский «Аэрофлот». Авиакомпания отрицает свое участие в доставке беженцев в Минск.

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Комментарии (1)

***_555
Адекватность откуда не ждали.
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