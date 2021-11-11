Синоптики обещают нам «еврозиму»

«При таком сценарии циркуляционных процессов средний температурный фон всего сезона будет на 2 градуса превышать климатическую норму. При этом если декабрь и февраль прогнозируются немного теплее положенного, то январь, как и подобает самому холодному месяцу года, окажется близким к норме, а значит, самым морозным, что в 30–40% случаев будет связано с восточным отрогом студёного сибирского антициклона, — поясняют метеорологи. — Одновременно с этим нужно понимать, что характер метеоусловий будет крайне неустойчивым, и умеренные морозы с 80%-й вероятностью время от времени будет сменяться оттепелями. Вероятность 30-градусных морозов оценивается как малая (не более 10%)».

Предстоящей зимой на большей части Европейской России, по данным синоптиков, будут преобладать циклоны с характерной пасмурной погодой и осадками преимущественно в виде снега. Большинство циклонов (60–70%) придут с северо-запада и принесут тёплые и влажные воздушные массы североатлантического происхождения. Такой прогноз даёт 11 ноября центр «Фобос» . Это будет «еврозима», отмечают в «Фобосе».

Осадки ожидаются в рамках нормы. В декабре их может быть чуть больше обычного, а в феврале — чуть меньше. «Таким образом, в средней полосе России грядущий холодный сезон 2021–2022 гг. в целом обещает быть умеренно снежным и чуть мягче положенной русской зимы — этакое подобие еврозимы», — отмечается в сообщении.



В азиатской части нашей страны, особенно в Восточной Сибири, зима будет существенно теплее нормы. Только февраль на Урале и в Западной Сибири будет немного морознее.



При этом в «Фобосе» подчёркивают, что «долгосрочный прогноз является фоновым», его оправдываемость составляет 60–70%.



10 ноября в Москве среднесуточная температура воздуха впервые за сезон оказалась ниже нуля, на земле сформировался первый снежный покров, пока временный, что точь-в-точь совпало с датой начала климатической зимы. В Петербурге снег уже выпадал, но таял. Вообще, по данным «Яндекса», Петербург по объёму выпадающего за зиму снега находится в конце рейтинга городов-миллионников.

