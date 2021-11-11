Петербург занял почётное место в рейтинге самых снежных городов

Менее снежные зимы только в Волгограде (66 см) и Ростове-на-Дону (46 см). Москва на седьмом месте (114 см). Об этом сообщает 11 ноября «Яндекс.Погода». Её аналитики на основе данных метеонаблюдений за 10 лет выяснили, в каких городах самые снежные зимы и когда выпадает первый снег.

В Петербурге первый снег обычно выпадает во второй половине октября, в этом году — 19 октября. В среднем он идёт 102 дня, в последний раз во второй половине апреля — начале мая. Лежит он около 94 дней и тает обычно в марте — начале апреля. По толщине снега, выпавшего за сезон, Северная столица занимает 13-е место среди российских городов-миллионеров. «Если представить, что над всей территорией города осадки выпадают равномерно, получится, что на Санкт-Петербург ложится примерно 123 млн «КамАЗов» снега», — отмечается в сообщении пресс-службы «Яндекса».

За последние 10 лет самой снежной оказалась зима 2010⁠–⁠2011 годов. Тогда в городе выпало 160 см снега. А самым снежным днём было 8 ноября 2016 года — 19 см за сутки.



Что касается других городов, раньше всех первый снег приходит в Челябинск, Екатеринбург, Омск и Красноярск — обычно во второй половине сентября. В Волгограде и Ростове-на-Дону — позже всех, в ноябре.

