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Петербург занял почётное место в рейтинге самых снежных городов

Петербург хоть и северный город, но снега у нас не очень много. Среди 15 городов-миллионников по количеству снега, выпавшего за сезон, лидирует Челябинск (181 см), а Петербург — третий с конца (86 см).

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Менее снежные зимы только в Волгограде (66 см) и Ростове-на-Дону (46 см). Москва на седьмом месте (114 см). Об этом сообщает 11 ноября «Яндекс.Погода». Её аналитики на основе данных метеонаблюдений за 10 лет выяснили, в каких городах самые снежные зимы и когда выпадает первый снег.

Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» / Архив
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В Петербурге первый снег обычно выпадает во второй половине октября, в этом году — 19 октября. В среднем он идёт 102 дня, в последний раз во второй половине апреля — начале мая. Лежит он около 94 дней и тает обычно в марте — начале апреля. По толщине снега, выпавшего за сезон, Северная столица занимает 13-е место среди российских городов-миллионеров. «Если представить, что над всей территорией города осадки выпадают равномерно, получится, что на Санкт-Петербург ложится примерно 123 млн «КамАЗов» снега», — отмечается в сообщении пресс-службы «Яндекса».

За последние 10 лет самой снежной оказалась зима 2010⁠–⁠2011 годов. Тогда в городе выпало 160 см снега. А самым снежным днём было 8 ноября 2016 года — 19 см за сутки.

Что касается других городов, раньше всех первый снег приходит в Челябинск, Екатеринбург, Омск и Красноярск — обычно во второй половине сентября. В Волгограде и Ростове-на-Дону — позже всех, в ноябре.

Фото: «Яндекс.Погода»
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Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» / Архив
Фото: «Яндекс.Погода»

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Комментарии (3)

260965961
А по количеству неубираемого снега и льда на тротуарах Петербург со времён Матвиенко - на первом месте в России. Помню, зимой 2011 г. на тротуаре перед нашим домом был холм из обледеневшего снега высотой в полтора метра. И народ по этим горам карабкался(
266610564
3дравствуйте. Извините ради Бога. Меня зовут Татьяна. Мне 37 лет. Очень неловко это делать- просить, но другого выхода сейчас не остается. Я недавно переболела ковидом, и столкнулась с последствиями- бронхоэктатической болезнью, и артрозом коленного сустава- хромаю сейчас. На работе была неоформлена, и больничного нет. Несколько месяцев без работы. И пока лечусь. Непонятно когда этот процесс закончится. Средства закончились, а обратиться за помощью не к кому. Живу одна.

На данный момент приходится даже на. лекарствах и еде экономить.

Буду благодарна за любую помощь. номер карты 4890 4947 1626 0435

Не осуждайте, пожалуйста. Самой очень стыдно.
Аппаратчик мокрой классификации
А по количеству высыпаний соле-песковой смеси (в сантиметрах) Питер на каком месте?
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