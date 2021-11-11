После ледяного дождя в Москве столкнулись 16 автомобилей

Шестнадцать легковых автомобилей столкнулись утром 11 ноября на Дмитровском шоссе около МКАД на севере Москвы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на экстренные службы.
По предварительным данным, дорога была скользкой после выпавшего снега. Обстоятельства и информация о пострадавших уточняются.
В результате прохождения тёплого атмосферного фронта ночью в столичном регионе и соседних с ним областях были зафиксированы переохлаждённые осадки, констатирует Центр «ФОБОС». Например, в Шереметьево полчаса шёл переохлаждённый дождь, в Домодедово и Жуковском — замерзающий дождь, Зеленограде и Лобне — морось замерзающая. В Волоколамске из-за ледяного дождя диаметр отложения льда составил 3 мм.
«Причиной тому стала перевернутая с ног на голову атмосфера: у земли воздух остыл до 0…-2, а на высоте от 1 до 2 км сформировалась «линза» тепла с температурой воздуха до +1…+3. В такой ситуации осадки твердой фазы местами переходили в переохлажденный дождь, который при соприкосновении с холодной поверхностью мгновенно замерзал и покрывал предметы тонкой коркой льда», — объясняют метеорологи.
К утру температура поднялась выше нуля, и лёд стал таять.
Ведущий специалист «ФОБОСа» Евгений Тишковец рассказал ТАСС, что сегодня ситуацию в Москве будет определять тёплый сектор северо-атлантического циклона, поэтому сохранится пасмурная погода с дождём и мокрым снегом.
В Петербурге сегодня аномально тепло, и выглядывает солнце. Спасибо можно сказать небольшому промежуточному гребню антициклона.