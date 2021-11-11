После ледяного дождя в Москве столкнулись 16 автомобилей

Шестнадцать легковых автомобилей столкнулись утром 11 ноября на Дмитровском шоссе около МКАД на севере Москвы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на экстренные службы.



По предварительным данным, дорога была скользкой после выпавшего снега. Обстоятельства и информация о пострадавших уточняются.



В результате прохождения тёплого атмосферного фронта ночью в столичном регионе и соседних с ним областях были зафиксированы переохлаждённые осадки, констатирует Центр «ФОБОС». Например, в Шереметьево полчаса шёл переохлаждённый дождь, в Домодедово и Жуковском — замерзающий дождь, Зеленограде и Лобне — морось замерзающая. В Волоколамске из-за ледяного дождя диаметр отложения льда составил 3 мм.

