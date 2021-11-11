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Немного весны в ноябре. В Петербурге аномально тепло и солнечно, но ненадолго

В Петербурге ожидается повышенная температура — до плюс 7 градусов

После дождичка в четверг — это не про сегодня. 11 ноября в Северной столице будет очень хорошая для конца осени погода, почти весенняя.

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Фото: Юлия Яковлева / «Фонтанка.ру»
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ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» обещает 5–7 градусов тепла, притом что ночью было ненамного меньше — плюс 4–6. Днём без существенных осадков, ветер 6–11 м/с. Атмосферное давление стабильное.

В прогнозе «Яндекса» вообще ясная погода. Такая в этот день за последние 57 лет была в Петербурге всего два раза. А чаще всего 11 ноября бывает паcмурно (39 раз), от минус 2 до плюс 5 градусов. Так что и ночная, и дневная температуры сегодня повышенные.

Уже завтра придут осадки, небольшие, местами умеренные, преимущественно в виде дождя. Хотя тепло сохранится. А вот в субботу станет холоднее и к дождю может прибавиться мокрый снег.

Скриншот с www.meteo.nw.ru
Скриншот с www.meteo.nw.ru
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Фото: Юлия Яковлева / «Фонтанка.ру»
Скриншот с www.meteo.nw.ru
Скриншот с www.meteo.nw.ru

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Комментарии (1)

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3дравствуйте. Извините ради Бога. Меня зовут Татьяна. Мне 37 лет. Очень неловко это делать- просить, но другого выхода сейчас не остает.ся. Я недавно переболела ковидом, и столкнулась с последствиями- бронхоэктатической болезнью, и артрозом коленного сустава- хромаю сейчас. На работе была неоформлена, и больничного нет. Несколько месяцев без работы. И пока лечусь. Непонятно когда этот процесс закончится. Средства закончились, а обратиться за помощью не к кому. Живу одна.

На данный момент приходится даже на лекарствах и еде экономить.

Буду благодарна за любую помощь. номер карты 4890 4947 1626 0435

Не осуждайте, пожалуйста. Самой очень стыдно.
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