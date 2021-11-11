Немного весны в ноябре. В Петербурге аномально тепло и солнечно, но ненадолго

ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» обещает 5–7 градусов тепла, притом что ночью было ненамного меньше — плюс 4–6. Днём без существенных осадков, ветер 6–11 м/с. Атмосферное давление стабильное.



В прогнозе «Яндекса» вообще ясная погода. Такая в этот день за последние 57 лет была в Петербурге всего два раза. А чаще всего 11 ноября бывает паcмурно (39 раз), от минус 2 до плюс 5 градусов. Так что и ночная, и дневная температуры сегодня повышенные.

