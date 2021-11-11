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Автохам на BMW помирился с юношей, которого гонял по тротуару в Петербурге. От колонии это не спасло

Год колонии получил водитель BMW после поездки по тротуару на шоссе Революции

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Езда по тротуару с обещанием переломать ноги принципиальному пешеходу закончилась для водителя приговором. Юный петербуржец простил водителя, но суд решил, что перечитывать ПДД Мушвигу Алиеву лучше в колонии.

Как сообщает объединённая пресс-служба судов 11 ноября, Красногвардейский райсуд прекратил уголовное преследование Алиева за разбитый смартфон 17-летнего пешехода, который предельно вежливо пытался уговорить его не рассекать по тротуару на шоссе Революции.

Объединённая пресс-служба судов Санкт-Петербурга

Юноша встал перед капотом нарушителя в мае, беседа частично попала на видео. Водитель оборвал обсуждение фразами: «Я тебя в кусты засуну», «Хочешь, чтобы я ноги тебе сломал?» и «Я у тебя все отберу».

«Фигурант возместил потерпевшему моральный вред и материальный ущерб за разбитый телефон, извинился и раскаялся», — уточнили в пресс-службе. Дело прекращено в связи с примирением сторон.

Статья о хулиганстве устояла: Алиева признали виновным. Суд назначил ему год в колонии общего режима и на три года лишил права работать в сферах, связанных с вождением. Тюнингованный BMW владелец уже успел продать.

В прокуратуре уточнили причину поездки Алиева по тротуару. Пешеходов он теснил, объезжая пробку.

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Комментарии (15)

266612523
Твари, пацана закрыли за тротуар , других проблем и преступников в городе нет, просто твари. Особенно поражают комментарии комнатных рэмбо и «экспертов». Сил и терпения.
copov
Кто-нибудь морду начистил этим антихамам. Кто же их все-таки крышует.
serglaz
Порадовало. И, не потому, что Мушвиг. И не потому, что Алиев. А потому, что баран любой масти должен стоять в загоне.
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