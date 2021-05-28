В Петербурге суд арестовал автохама на BMW, гонявшего по тротуару подростка. Машину он успел продать

Два месяца в изоляторе предстоит провести водителю BMW, который неадекватно отреагировал на просьбу подростка не ездить по тротуару в Красногвардейском районе Петербурга. К административному протоколу добавили уголовную статью.
Как сообщает объединённая пресс-служба судов, 28 мая в Красногвардейском суде следствие ходатайствовало об аресте подозреваемого в уголовном хулиганстве Мушвига Алиева. Согласно материалам дела, общественный порядок он нарушил 14 мая на шоссе Революции, где разошёлся во взглядах на ПДД с принципиальным подростком.
17-летний юноша просил съехать с тротуара и фиксировал происходящее на телефон. На видео отчетливо слышно, как водитель угрожает, хотя молодой человек ведёт себя весьма вежливо. По версии следствия, разговорами дело не ограничилось и Алиев сначала выхватил и выбросил смартфон, а потом использовал машину в качестве оружия, разогнавшись и поехав на подростка. Тот успел отпрыгнуть.
Водителя привлекли к административной ответственности, накануне задержали по уголовной статье. Он просился домой, но следователь видел в этом опасность: в 25 лет фигурант без семьи, работы, собственного жилья и устойчивых социальных связей, зато со шлейфом штрафов на чужих машинах и попыткой скрыть следы. BMW, как уточняют, он успел продать. Суд отправил Алиева в следственный изолятор до 26 июля.