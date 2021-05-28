В Петербурге суд арестовал автохама на BMW, гонявшего по тротуару подростка. Машину он успел продать

Два месяца в изоляторе предстоит провести водителю BMW, который неадекватно отреагировал на просьбу подростка не ездить по тротуару в Красногвардейском районе Петербурга. К административному протоколу добавили уголовную статью.



Как сообщает объединённая пресс-служба судов, 28 мая в Красногвардейском суде следствие ходатайствовало об аресте подозреваемого в уголовном хулиганстве Мушвига Алиева. Согласно материалам дела, общественный порядок он нарушил 14 мая на шоссе Революции, где разошёлся во взглядах на ПДД с принципиальным подростком.