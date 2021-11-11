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Ресторанам на фуд-кортах компенсируют простой. Смольный согласился выделить им 35,5 млн рублей

Власти Петербурга компенсируют ресторанному бизнесу простой на период ограничений

Рестораны на фуд-кортах смогут получить компенсацию за прекращение работы во время коронавирусных ограничений. Как следует из проекта постановления правительства Петербурга, опубликованного на портале антикоррупционной экспертизы, комфин выделит комитету по труду 35,54 млн рублей «на предоставление субсидий предприятиям общественного питания, оказывающим услуги с использованием общего зала обслуживания, а также вне обособленных помещений». Деньги пойдут на выплату заработной платы работникам.

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Исключением будут фуд-корты и фуд-плейсы, расположенные на территории вокзалов, аэропорта, автозаправочных станций, которые во время пандемии не закрывали.

Комитету по труду предстоит утвердить форму заявления на субсидию и перечень необходимых документов. «Центр развития и поддержки предпринимательства» должен обеспечить подготовку специального сервиса на для сбора заявок предприятий.

Ранее «Фонтанка» рассказывала о затянувшихся переговорах между рестораторами и Смольным по поводу компенсаций за простой во время коронавирусных ограничений. Рестораторы напоминают, что в 2020–2021 годах такие заведения не работали в общей сложности 10 месяцев (деятельность была приостановлена с 26 марта по 12 сентября 2020 г., с 9 ноября 2020 г. по 12 февраля 2021 г. и с 17 июня по 2 августа 2021 года). Все это время компании просидели без выручки. Многие были вынуждены брать кредиты, чтобы сохранить персонал и продолжать платить ему зарплату. Кроме того, не все арендодатели пошли на уступки, в некоторых ТЦ участники рынка продолжали еще и нести расходы на аренду.

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