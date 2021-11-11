Ресторанам на фуд-кортах компенсируют простой. Смольный согласился выделить им 35,5 млн рублей

Исключением будут фуд-корты и фуд-плейсы, расположенные на территории вокзалов, аэропорта, автозаправочных станций, которые во время пандемии не закрывали.



Комитету по труду предстоит утвердить форму заявления на субсидию и перечень необходимых документов. «Центр развития и поддержки предпринимательства» должен обеспечить подготовку специального сервиса на для сбора заявок предприятий.



Ранее «Фонтанка» рассказывала о затянувшихся переговорах между рестораторами и Смольным по поводу компенсаций за простой во время коронавирусных ограничений. Рестораторы напоминают, что в 2020–2021 годах такие заведения не работали в общей сложности 10 месяцев (деятельность была приостановлена с 26 марта по 12 сентября 2020 г., с 9 ноября 2020 г. по 12 февраля 2021 г. и с 17 июня по 2 августа 2021 года). Все это время компании просидели без выручки. Многие были вынуждены брать кредиты, чтобы сохранить персонал и продолжать платить ему зарплату. Кроме того, не все арендодатели пошли на уступки, в некоторых ТЦ участники рынка продолжали еще и нести расходы на аренду.

