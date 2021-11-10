Присяга на русском и испанском. Наталия Орейро получила российский паспорт

На следующий день в официальном сообществе артистки во «ВКонтакте» вышло ее видеообращение с благодарностью за «огромную честь». «Я хочу поблагодарить Россию и всех ее граждан за огромную честь, оказанную мне этим признанием. Наши отношения основаны на более чем двадцатилетней любви, и я чувствую, что эта связь станет еще крепче», — сказала Орейро.



В 2019-м в эфире программы «Вечерний Ургант» звезда сериала «Дикий ангел» попросила у Путина российский паспорт. С 2001 года певица регулярно приезжает в РФ на гастроли. В прошлом году она подала документы на гражданство России, так как свободно чувствует себя, общаясь на русском языке, и ощущает «духовную связь со страной».

