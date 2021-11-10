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Присяга на русском и испанском. Наталия Орейро получила российский паспорт

Наталия Орейро получила российский паспорт

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Уругвайская актриса и певица Наталия Орейро 10 ноября получила российский паспорт. Присягу она прочла на испанском и русском языках, сообщает РИА Новости.

Документ ей вручил посол России в Аргентине Дмитрий Феоктистов в здании дипмиссии. «Спасибо большое», — лаконично ответила Орейро по-русски.

Фонтанка» писала, что президент России Владимир Путин подписал указ о присвоении российского гражданства Наталии Орейро и ее сыну. Соответствующий документ появился 25 октября на официальном интернет-портале правовой информации.

На следующий день в официальном сообществе артистки во «ВКонтакте» вышло ее видеообращение с благодарностью за «огромную честь». «Я хочу поблагодарить Россию и всех ее граждан за огромную честь, оказанную мне этим признанием. Наши отношения основаны на более чем двадцатилетней любви, и я чувствую, что эта связь станет еще крепче», — сказала Орейро.

В 2019-м в эфире программы «Вечерний Ургант» звезда сериала «Дикий ангел» попросила у Путина российский паспорт. С 2001 года певица регулярно приезжает в РФ на гастроли. В прошлом году она подала документы на гражданство России, так как свободно чувствует себя, общаясь на русском языке, и ощущает «духовную связь со страной».

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Комментарии (4)

Skrepy
Куда теперь жить поедет - в Ижевск или в Грозный ?
260569221
А вы ей лучше покажите видео сразу, с Ростовской колонии… чтобы вкурсе дел была. Ага.
Yelda
Славненько, что паспорт эРФии настолько обесценился, что его раздают всем, кто на него намекнет. Власти пытаются такими способами набирать миллионами вымирающее население? А нет, один изгой ищит хоть какого-то общения с запададом, а его все равно игнорируют. Дед иди на пенсию.
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