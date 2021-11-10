Гериатр Минздрава: Количество антител – не показатель для ревакцинации от COVID-19

Уровень антител не является показателем для повторной прививки от коронавируса или отказа от нее. Об этом 10 ноября заявила главный внештатный гериатр Минздрава РФ Ольга Ткачева на конференции «Формирование среды для активного долголетия в России».



«...На количество антител не надо ориентироваться. …У нас все-таки есть четкие рекомендации, которые основаны действительно на доказательствах тех, которые мы имеем сегодня, ...что через полгода после первой вакцинации надо ревакцинироваться, через полгода после перенесенной коронавирусной инфекции надо ревакцинироваться. И нигде, ни в одной стране мира …уровень антител не является основанием для того, чтобы отказаться или наоборот пойти на вакцинацию», – сказала Ткачева (цитата по РИА Новости).

