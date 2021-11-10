FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+2°C/Завтра: +7
71.29р82.65р
QR-код: что, где, когда, зачемКарта пунктов вакцинацииГлавные новости о COVID-19Образ жизниАфиша «Фонтанки»Осенний фотомарафонПромышленный Петербург

Гериатр Минздрава: Количество антител – не показатель для ревакцинации от COVID-19

6
Печать

Уровень антител не является показателем для повторной прививки от коронавируса или отказа от нее. Об этом 10 ноября заявила главный внештатный гериатр Минздрава РФ Ольга Ткачева на конференции «Формирование среды для активного долголетия в России».

«...На количество антител не надо ориентироваться. …У нас все-таки есть четкие рекомендации, которые основаны действительно на доказательствах тех, которые мы имеем сегодня, ...что через полгода после первой вакцинации надо ревакцинироваться, через полгода после перенесенной коронавирусной инфекции надо ревакцинироваться. И нигде, ни в одной стране мира …уровень антител не является основанием для того, чтобы отказаться или наоборот пойти на вакцинацию», – сказала Ткачева (цитата по РИА Новости).

Ранее глава Минздрава РФ Михаил Мурашко заявил, что ревакцинацию от коронавируса в стране уже прошли 4,5 миллиона человек. Глава Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург говорил о том, что повторную прививку от COVID-19 наиболее оптимально сделать через полгода после первой вакцинации.

По теме (6)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (6)

265863469
Песков : "после болезни (в 2020 г) я не прививался, так как у меня высокий уровень антител" ("и голубая кровь", хочется добавить)
hedgehog_
это уже было, давным-давно.
- Пришивайте подворотничок к воротничку.
- А мы не умеем.
- Никто не умеет… Дело не в умении, не в желании, и вообще ни в чём. Дело в самом пришивании подворотничка.
NATALIA18L
Хорошо. Она утверждает, что нашими вакцинами надо ревакцинироваться каждые полгода. При этом глава Пфайзера говорит, что после пфазера надо только через год ревакцинироваться. Дайте нам пфайзер тогда
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний