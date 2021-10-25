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Ни вреда, ни толка. Создатель «Спутника V» назвал оптимальные сроки для ревакцинации

Гинцбург считает, что ревакцинироваться можно ранее чем через полгода

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Сделать повторную прививку от коронавируса можно раньше чем через полгода, вреда для организма не будет, однако и пользы особой тоже. Оптимальный срок для ревакцинации и хорошего ответа иммунной системы на препарат составляет 6 месяцев, как и было заявлено ранее. Об этом сообщил директор Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург.

«У нас с вами есть не только те механизмы, которые позволяют вырабатывать большой уровень антител, но и механизмы, которые контролируют этот уровень антител, и поэтому если у человека высокий уровень антител, и он себе еще дополнительно антиген вводит в виде вакцины, чтобы его поднять, то уровень антител несильно повышается. Но никакого вреда человек себе этим не нанесет, но при этом дополнительной пользы может и не получить, и у него будет такой же высокий уровень антител, который у него был и до ревакцинации, если он был высокий», — цитирует Гинцбурга 25 октября ТАСС.

Глава Центра Гамалеи также пояснил, что полгода — это оптимальный период для ревакцинации, поскольку это минимальный срок, при котором выработавшиеся ранее антитела держатся на высоком уровне, что обеспечивает защиту организму. Гинцбург добавил, что такой срок обусловлен появлением «дельта»-штамма коронавируса, из-за которого нужно постоянно поддерживать высокий уровень антител.

Напомним, ранее Минздрав разрешил вакцинироваться от коронавируса кормящим матерям.


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Комментарии (15)

Pilat
Антинаучно.
Либо журналисты как обычно всё переврали.
VKuser468143577
Он совсем совесть потерял или спятил. Пусть сам как наркоза ширяется хоть каждый день. Или нас за дураков держит?
266081075
баблишко потекло рекой, чувачки вошли во вкус, но продажи падают - надо чаще колоться
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