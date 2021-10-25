Ни вреда, ни толка. Создатель «Спутника V» назвал оптимальные сроки для ревакцинации

Сделать повторную прививку от коронавируса можно раньше чем через полгода, вреда для организма не будет, однако и пользы особой тоже. Оптимальный срок для ревакцинации и хорошего ответа иммунной системы на препарат составляет 6 месяцев, как и было заявлено ранее. Об этом сообщил директор Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург.



«У нас с вами есть не только те механизмы, которые позволяют вырабатывать большой уровень антител, но и механизмы, которые контролируют этот уровень антител, и поэтому если у человека высокий уровень антител, и он себе еще дополнительно антиген вводит в виде вакцины, чтобы его поднять, то уровень антител несильно повышается. Но никакого вреда человек себе этим не нанесет, но при этом дополнительной пользы может и не получить, и у него будет такой же высокий уровень антител, который у него был и до ревакцинации, если он был высокий», — цитирует Гинцбурга 25 октября ТАСС.

