Минздрав разрешил кормящим матерям вакцинироваться от коронавируса

Период грудного вскармливания больше не считается противопоказанием для вакцинации от коронавируса «Спутником V». Изменения внесены в инструкцию еще в середине месяца, но известно об этом стало лишь 24 октября.



«Клинические исследования по применению препарата «Гам-ковид-вак» у женщин, кормящих грудью, и младенцев отсутствуют. В настоящее время неизвестно, способны ли действующие вещества, входящие в состав вакцины, проникать в грудное молоко», — говорится в измененной инструкции, сообщает ТАСС.