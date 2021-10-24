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Минздрав разрешил кормящим матерям вакцинироваться от коронавируса

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Период грудного вскармливания больше не считается противопоказанием для вакцинации от коронавируса «Спутником V». Изменения внесены в инструкцию еще в середине месяца, но известно об этом стало лишь 24 октября.

«Клинические исследования по применению препарата «Гам-ковид-вак» у женщин, кормящих грудью, и младенцев отсутствуют. В настоящее время неизвестно, способны ли действующие вещества, входящие в состав вакцины, проникать в грудное молоко», — говорится в измененной инструкции, сообщает ТАСС.

Перед принятием решений о вакцинации кормящей женщины необходимо оценить риски и пользу данной вакцинации, добавляет агентство.

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Комментарии (8)

Dazdraperma
А кормящие матери так упрашивали, так умоляли: "ну, пожалуйста, ну разрешите нам вколоть себе вашу живительную чудо-субстанцию. Мы ведь ни о чем другом сейчас даже не думаем. Спять ночами не могем, все прошиться желаем" Даже массовые митинги кормящих матерей под окнами Минздрава неоднократно собирали, наверное, да?
SlawaPiter
благодетели, чтоб вы ...
тов
Убийцы. "Ничего не известно, ничего не знаем и знать не хотим, но партия велела, поэтому надо".

А потом рак, бесплодие и спид?
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