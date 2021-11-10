Мурашко: Нынешняя волна COVID-19 распространяется стремительнее предыдущих — 258 тысяч сейчас в больницах

Министр здравоохранения России указал на стремительное распространение четвертой волны пандемии. Она оказалась быстрее предыдущих.

«Нынешняя волна коронавируса распространяется стремительнее предыдущих», — цитирует 10 ноября заявление Михаила Мурашко ТАСС.

По его оценке, почти 258 тысяч пациентов с коронавирусом сейчас находятся в российских больницах. В тяжелом состоянии остаются 30 тысяч россиян, а 7 тысячам необходима ИВЛ.