Мурашко: Нынешняя волна COVID-19 распространяется стремительнее предыдущих — 258 тысяч сейчас в больницах

Министр здравоохранения России указал на стремительное распространение четвертой волны пандемии. Она оказалась быстрее предыдущих.
«Нынешняя волна коронавируса распространяется стремительнее предыдущих», — цитирует 10 ноября заявление Михаила Мурашко ТАСС.
По его оценке, почти 258 тысяч пациентов с коронавирусом сейчас находятся в российских больницах. В тяжелом состоянии остаются 30 тысяч россиян, а 7 тысячам необходима ИВЛ.
Он напомнил, что вакцинация остается действенным способом противодействия пандемии. Так, число заболевших COVID-19 после прививки не превышает