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Мурашко: Нынешняя волна COVID-19 распространяется стремительнее предыдущих — 258 тысяч сейчас в больницах

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Министр здравоохранения России указал на стремительное распространение четвертой волны пандемии. Она оказалась быстрее предыдущих.

«Нынешняя волна коронавируса распространяется стремительнее предыдущих», — цитирует 10 ноября заявление Михаила Мурашко ТАСС.

По его оценке, почти 258 тысяч пациентов с коронавирусом сейчас находятся в российских больницах. В тяжелом состоянии остаются 30 тысяч россиян, а 7 тысячам необходима ИВЛ.

Он напомнил, что вакцинация остается действенным способом противодействия пандемии. Так, число заболевших COVID-19 после прививки не превышает 0,4 %. Ревакцинацию уже прошли 4,5 миллиона человек.

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Комментарии (5)

vader
Иными словами, заболеваемость уменьшается, а смертность либо не уменьшается, либо растет. Да, конечно, многие скажут, что это из-за того, что вирус стал более заразным. Но большая или меньшая заразность не способна повлиять на совершенно бюрократические процедуры предоставления данных в статистику, а судя по графику именно это и произошло. Почему?
O-o!
После победы над ковидом, провозглашенным тем, кого нельзя называть, в прошлом году - закономерный результат. Сейчас РФ впереди планеты всей, и походу ей долго возглавлять этот рейтинг, учитывая качества управления процессом
vader
Вообще если посмотреть на графики заболеваемости и смертности от ковида по России, Москве и Питеру, получается весьма странная картина. Во-первых, в Москве и Питере рисуется вполне "обычная" волна, примерно как была летом, прошлой зимой и так далее. А по России резкий рост, затем очень медленное падение и снова резкий рост совсем недавно, там, где у Москвы с Питером "плато". Это если говорить о заболеваемости.

А вот если смотреть на график смертности, то видно, что до октября этого года он весь состоит из таких мелких подъемов и впадин - это обусловлено цикличностью предоставления отчетности. Типа раз в неделю или что-то такое. После октября Питер с Москвой рисуют точно такую же картину, причем смертность потихоньку идет на убыль. А вот остальная Россия почему-то показывает резкий рост, причем характер кривой меняется - недельной цикличности больше нет. Но если эта самая цикличность вызвана системой отчетности, значит, в октябре эта система поменялась. Хотелось бы знать, как.
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