Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков считает, что на польско-белорусскую границу надвигается гуманитарная катастрофа.
«Налицо надвигающаяся гуманитарная катастрофа на фоне нежелания коллег-европейцев продемонстрировать приверженность своим европейским ценностям», — цитирует заявление Пескова 10 ноября ТАСС.
По его словам, ситуация на польско-белорусской границе остается крайне напряженной. Представитель Кремля заметил, что главным является судьба нескольких тысяч беззащитных людей.
«Мы действительно в этой связи обеспокоены», — резюмировал Песков.
Караван беженцев приблизился к белорусско-польской границе 8 ноября. Польша и Литва стянули к границе войска.
В Кремле обвинили ЕС в отсутствии «европейских ценностей» в ситуации с кризисом беженцев
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков считает, что на польско-белорусскую границу надвигается гуманитарная катастрофа.