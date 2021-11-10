В Кремле обвинили ЕС в отсутствии «европейских ценностей» в ситуации с кризисом беженцев

Да абсолютно очевидно, что лукашеску сознательно создаёт проблему, чтобы его попросили потом её решить и вынуждает ЕС пойти с ним на переговоры, поэтому и самолётами свозит себе потенциальных мигрантов и пр., а обнулённый сидит хихикает, сам же небось и подсказал идею, как в своё время в сирию зашли чтобы вынудить американцев на переговоры. Полякам давно пора не газом, а чем посолиднее всю эту толпу у границ разогнать по белорусским деревням и сделать это внутренней проблемой картофельного.