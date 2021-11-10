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В Кремле обвинили ЕС в отсутствии «европейских ценностей» в ситуации с кризисом беженцев

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Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков считает, что на польско-белорусскую границу надвигается гуманитарная катастрофа.

«Налицо надвигающаяся гуманитарная катастрофа на фоне нежелания коллег-европейцев продемонстрировать приверженность своим европейским ценностям», — цитирует заявление Пескова 10 ноября ТАСС.

По его словам, ситуация на польско-белорусской границе остается крайне напряженной. Представитель Кремля заметил, что главным является судьба нескольких тысяч беззащитных людей.

«Мы действительно в этой связи обеспокоены», — резюмировал Песков.

Караван беженцев приблизился к белорусско-польской границе 8 ноября. Польша и Литва стянули к границе войска.

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Комментарии (28)

atty
Да абсолютно очевидно, что лукашеску сознательно создаёт проблему, чтобы его попросили потом её решить и вынуждает ЕС пойти с ним на переговоры, поэтому и самолётами свозит себе потенциальных мигрантов и пр., а обнулённый сидит хихикает, сам же небось и подсказал идею, как в своё время в сирию зашли чтобы вынудить американцев на переговоры. Полякам давно пора не газом, а чем посолиднее всю эту толпу у границ разогнать по белорусским деревням и сделать это внутренней проблемой картофельного.
blackcatwhitecat
Пусть у себя дома приютит, сердобольный наш...
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