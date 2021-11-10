У севшего на мель и переломившегося в Приморье контейнеровоза обнаружили следы нефтесодержащих жидкостей

«По правому борту есть следы нефтесодержащих жидкостей. Насколько это много, трудно сказать, водолазы будут устанавливать, есть ли повреждения топливных танков. Поскольку вода находится в машинном отделении, в общем-то пятна должны быть», — пояснил представитель ведомства.

Следы горюче-смазочных материалов обнаружены у севшего на мель в Японском море неподалеку от Находки панамского контейнеровоза Rise Shine. Об этом со ссылкой на официального представителя Росморречфлота 10 ноября сообщает «Интерфакс».

В настоящий момент к аварийному контейнеровозу подошли два новых судна — СКБ МСС-04 и водолазное судно «Ростов Великий». Водолазы готовятся к проведению осмотра подводной части корпуса Rise Shine. Также ведется подготовка к постановке бонов, уточнили в Росморречфлоте.



Ранее на место происшествия прибыло спасательное судно «Лазурит», которое проводило мониторинг акватории и контролировало состояние у переломившегося контейнеровоза. Начинается подготовка работ по принятию остатков топлива.



«Фонтанка» писала, что на борту севшего на мель в заливе Восток панамского контейнеровоза Rise Shine находятся 200 контейнеров с запчастями, а в топливных танках — более 300 тонн ГСМ. Начать разгрузку судна планируется после того, как в Японском море утихнет шторм. Экипаж в составе 14 человек (все — граждане Китая) был успешно эвакуирован с борта с помощью вертолета.

