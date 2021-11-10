У севшего на мель и переломившегося в Приморье контейнеровоза обнаружили следы нефтесодержащих жидкостей

Следы горюче-смазочных материалов обнаружены у севшего на мель в Японском море неподалеку от Находки панамского контейнеровоза Rise Shine. Об этом со ссылкой на официального представителя Росморречфлота 10 ноября сообщает «Интерфакс».
«По правому борту есть следы нефтесодержащих жидкостей. Насколько это много, трудно сказать, водолазы будут устанавливать, есть ли повреждения топливных танков. Поскольку вода находится в машинном отделении, в общем-то пятна должны быть», — пояснил представитель ведомства.
В настоящий момент к аварийному контейнеровозу подошли два новых судна — СКБ МСС-04 и водолазное судно «Ростов Великий». Водолазы готовятся к проведению осмотра подводной части корпуса Rise Shine. Также ведется подготовка к постановке бонов, уточнили в Росморречфлоте.
Ранее на место происшествия прибыло спасательное судно «Лазурит», которое проводило мониторинг акватории и контролировало состояние у переломившегося контейнеровоза. Начинается подготовка работ по принятию остатков топлива.
«Фонтанка» писала, что на борту севшего на мель в заливе Восток панамского контейнеровоза Rise Shine находятся 200 контейнеров с запчастями, а в топливных танках — более 300 тонн ГСМ. Начать разгрузку судна планируется после того, как в Японском море утихнет шторм. Экипаж в составе 14 человек (все — граждане Китая) был успешно эвакуирован с борта с помощью вертолета.